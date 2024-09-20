Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії: у ЗМІ розкрили деталі

У ЗМІ дізнались, що в уряді Австралії вивчаю можливість надання Україні танків Abrams.

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ЗСУ отримають танки Abrams / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

Австралія може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше. Таке рішення вже розглядають в уряді країни.

Журналісти видання The Sydney Morning Herald звернули увагу на те, що міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

"Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", - наголошував чиновник у серпні.

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Водночас неназвані джерела видання в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Такі чутки з'явилися після того, як українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Натомість їх продають на інтернет-аукціоні.

У той же час Пітер Ліхі, який очолював австрійську армію з 2003 по 2008 рік і керував впровадженням танків M1A1 Abrams, наголосив, що "він здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини. Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", - додав він.

Своєю чергою, колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки все ще перебувають "у гарній формі".

"Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше", - додав він.

Що відомо про танк Abrams / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні

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