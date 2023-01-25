У мережі з'явилося пояснення відомого військового експерта Олега Жданова щодо того, чим допоможуть українським військовослужбовцям БМП Bradley.

Жданов розповів, як БМП Bradley допоможуть українським бійцям / Колаж фото УНІАН і Вікіпедія

Американські бойові машини піхоти моделі Bradley, які незабаром повинні отримати від США ЗСУ, серйозно допоможуть українським бійцям-і у вогневій підтримці, і в логістиці, і навіть в евакуації поранених. Про це відомий військовий експерт Олег Жданов заявив під час чергового ефіру на YouTube.

"Я думаю, що вони з'являться там. Я в цьому навіть не сумніваюся, тому що посилення нашої піхоти необхідно. Це машини досить непогано захищені, правда, гармата слабенька-25-мм, автоматична. Проте, вона має два види боєприпасів, може навіть боротися з бронеоб'єктами противника. У них бронепробиваемость до 60 мм бронебійно-трассирующим боєприпасом. Тим більше, вона автоматична, туди заряджаються відразу дві стрічки, і вона в автоматичному режимі може змінювати вид боєприпасу – осколково-фугасний трасуючий або бронебійний трасуючий. Оператор вибирає тільки кнопочкою, нічого перезаряджати в бою не треба", – вважає фахівець.

Сам Жданов не сумнівається, що БМП Bradley незабаром з'явиться на фронті − в тому числі і на Бахмутсько-Соледарському напрямку.

Довідка. У башті бойової машини Bradley встановлений комплекс озброєння, що включає автоматичну гармату, кулемет і пускову установку ПТРК "Toy". 25-мм гармата М242 "Бушмастер" розробки фірми "Гьюз вертоліт" і "МакДоннел Дуглас" (проект Chain gun) має зовнішній ланцюговий привід автоматики і дворічне живлення, що допускає швидкий перехід з одного типу пострілів на інший. Електродвигун потужністю 1,5 л приводить в рух роликовий ланцюг, пов'язану з рамою затвора, із затвором і механізмом живлення. Можливі три режими вогню-одиночними пострілами і чергами з темпом стрільби 100 або 200 пострілів/хвилину, максимальна скорострільність – 500 пострілів/хвилину.

Отримання Україною ЗРК Patriot

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявляли, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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