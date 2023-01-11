Американські БМП Bradley дадуть можливість для наступу ЗСУ – Пентагон

Українські військові проходитимуть навчання на Bradley в Німеччині на базі підготовки.

ЗСУ озброять M2 Bradley / Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

Протягом найближчих кількох тижнів Збройні сили України отримають американські бойові машини піхоти Bradley, заявив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Військова допомога Україні буде надана не тільки для оборони, але і для звільнення її території, підкреслив він в ході брифінгу.

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося заявляти заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", – сказав представник Пентагону.

Райдер додав, що українські військові будуть проходити навчання на Bradley в Німеччині на базі підготовки в Графенвері, Баварія.

M2 Bradley - бойова машина піхоти США, названа на честь генерала Омара Бредлі. Екіпаж БМП складається з трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 25-мм M242 Бушмастер;

Тип гармати нарізна, автоматична;

Боєкомплект гармати 75 БОПС-Т + 225 ОФЗТ в боєукладці в башті + 601 в БК корпусу;

Дальність стрільби, км 2;

Кулемет 7,62-мм М240С (2 200 патронів);

2 × ПТРК Тоу (М2);

2 × ПТРК Тоу - 2 (М2А2).

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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