Середня зарплата в Україні зросла на 20%: хто заробляє найбільше

Середня заробітна плата в Україні за рік зросла на 20%. Найбільше українці отримують у таких сферах, як ІТ, фінанси та маркетинг. Про це інформує Моніторинг основних подій в економіці України від Мінекономіки.
За даними Мінекономіки, у першій половині 2024 року середня зарплата штатних працівників у сфері інформації та телекомунікації становить 49 831 гривню, у сфері фінансової та страхової діяльності — 39 503 гривень.
На третьому місці "Професійна наукова та технічна діяльність" - 27 308 гривень. Четверте та пʼяте місце займають професії у сфері державного управління (25 331 гривня) та торгівлі (23 534 гривні).
А от найнижча зарплата у сфері освіти, вона становить 13 862 гривні. Водночас у Держстаті повідомили, що середня зарплата до вирахування податків у другій половині 2024 року зросла до 20964 гривень.
Що відомо про Мінекономіки?
Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Зарплата в Україні - останні новини
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у 2024 році мінімальну зарплату в Україні підвищили до 8000 гривень. Якщо говорити про наступний рік, то зараз немає можливості для підвищення соціальних стандартів, як це було узгоджено з міжнародними партнерами.
У Міносвіти розповіли, коли вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. За словами міністра, наразі в країні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - учителів інформатики, вчителів математики, вчителів англійської мови.
Поки вчителі отримують мізерні виплати, народний депутат 9-го скликання Олександр Федієнко заявив про низький рівень зарплати в урядовців ВРУ. Як відомо, депутатська зарплата становить близько 51 тисячі гривень на місяць.
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