Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

Чи підвищать зарплату українцям у 2025 році - міністр фінансів Сергій Марченко розповів про ситацію з економікою України.

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Чи підвищать зарплату українцям у 2025 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У 2024 році мінімальну зарплатню в Україні підвищили до 8000 гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи відбудуться зміни впродовж 2025 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що зараз немає можливості для підвищення соціальних стандартів, як це було узгоджено з міжнародними партнерами.

"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - зазначив Марченко. відео дня

У Міністерстві також не очікують перебоїв із соціальними виплатами протягом 2025 року, оскільки це один із пріоритетів бюджету.

Хто такий Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

"Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків", - додає міністр.

Марченко запевнив, що немає підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера буде належно профінансована наступного року.

Виплати в Україні

Нагадаємо, що військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні. Сергій Марченко розповів, що проблеми з виплатами військовим можуть виникнути вже у вересні, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування. Нині дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень.

У Міносвіти розповіли, коли вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. За словами міністра, наразі в країні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - учителів інформатики, вчителів математики, вчителів англійської мови. Зараз середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень.

Стало відомо, коли за великого стажу дають мізерні пенсії. У пенсійній системі України розмір пенсії залежить від кількості стажу та розміру зарплати. 40 років стажу дають змогу отримувати пенсію в розмірі не менше 40% від зарплати.

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