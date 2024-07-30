Військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні: Мінфін назвав ризики

Міністр фінансів заявив, що дефіцит бюджету України становить 500 мільярдів гривень.

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Військові можуть залишитися без зарплат через дефіцит бюджету / Колаж: Главред, фото: pexels.com, 22 окрема механізована бригада

Українські військові ризикують залишитися без зарплати через величезний дефіцит бюджету України. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він стверджує, що дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень. У березні дефіцит грошей для військових становив 5 мільярдів доларів, а вже в липні - 6 мільярдів доларів.

Марченко додав, що проблеми з виплатами військовим можуть виникнути вже у вересні, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування. Він підкреслив, що потрібно перекрити потреби, які виникли після перекидання грошей для забезпечення військових на закупівлю озброєння для ЗСУ.

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"Але нам ще потрібно перекрити потреби з урахуванням того, що ми перекидали кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння на початку цього року. Тому загальна потреба становить 500 млрд гривень, що ми й передбачили у змінах до бюджету. Це орієнтовно 12 млрд доларів", - сказав він.

У червні стало відомо про те, що українцям хочуть підвищити податки. Начебто йтиметься про підвищення ПДВ і ПДФО (причому вже в липні). Очікується, що ставка військового збору має збільшитися з 1,5 до 5%. Фактично це збільшить податок на доходи фізичних осіб, оскільки цей збір було запроваджено як доповнення зазначеного податку (є прогноз, що таке підвищення може принести бюджету близько 94 млрд грн).

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

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