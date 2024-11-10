Одразу три області України палають: ворог завдав масштабного удару - деталі

Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном.

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дрон, ГСЧС, пожар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ДСНС

Ключове:

Ворог атакував ударними безпілотниками Одесу, там зафіксовано пошкодження інфраструктури

Над Києвом збили півтора десятка ворожих БпЛА

Хмельницьку область атакували дрони, місцеві чули вибухи

Ворог черговий раз атакував Україну підступно вночі. Росія чи не кожного дня націлюється на різні регіони залежно від стратегічних цілей. Сьогодні Одеська, Хмельницька та Київська області стали об’єктами нічних ударів ракетами, дронами-камікадзе та іншими засобами.

Як підтвердили в Повітряних Силах України, російські війська запустили по Україні ворожі ударні безпілотники з північного напрямку, а згодом і з південного.

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Атака на Одесу 10 листопада

Цивільну інфраструктуру Одеси вже другу ніч поспіль не залишають в спокої агресори з РФ. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вже відомо про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС також підтвердили, що внаслідок ворожого удару постраждали дві людини.

"Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном. Для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники, а також добровольців та підрозділів Одеської міської ради. Попередньо повідомляється про двох постраждалих", —ідеться у повідомленні ДСНС.

Усі відповідні екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Атака на Київ 10 листопада

Біля півтора десятка ворожих БпЛА, що несли загрозу Києву, знешкодили різними способами Сили оборони.

Деталями поділився начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

"Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили рф продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин", - написав він.

За словами Попка, останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але, попри всі намагання ворога, Сили оборони України ефективно реагують на нові виклики.

Шахед - що відомо / Инфографика: Главред

Атака на Хмельницьку область 10 листопада

Вранці 10 листопада у Хмельницькій області було чутно вибухи через російську атаку ударними дронами. Повітряну тривогу в області оголосили о 03:34, і Повітряні сили попереджали про загрозу від дронів.

О 05:54 військові повідомили, що БПЛА зафіксовані на півночі області.

Близько 06:45 моніторингові групи заявили про роботу ППО в регіоні. На цей момент місцева влада ще не коментувала вибухи.

Відбій повітряної тривоги в Хмельницькій області оголосили о 06:54.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Атаки Росії на Україну - що відомо

У ніч на 9 листопада в Одесі під час атаки "Шахедів" пролунала серія вибухів, повідомляв Главред.

Внаслідок російського удару в місті були пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, житлові будинки в приватному секторі, адміністративні будівлі, склади та автомобілі.

Ввечері 9 листопада стало відомо, що в Харкові "приліт" КАБа, в Одесі повторні вибухи. Місцева влада закликала жителів не залишати укриттів, адже працюють сили ППО.

Військовий аналітик Павло Нарожний опублікував свій тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ. За його словами, факторів, які могли зупинити виробництво крилатих ракет РФ, поки що не існує.

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