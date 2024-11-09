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Росіяни атакують Україну роєм дронів: в Харкові "приліт" КАБа, в Одесі вибухи

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 22:37оновлено 10 листопада, 00:33
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Російські окупанти вдарили КАБом по Слобідському району Харкова.
Росіяни атакують Україну роєм дронів: в Харкові 'приліт' КАБа, в Одесі вибухи
Росія атакувала Харків КАБами за запустила по Україні БпЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com, x.com/defenceu

Ввечері 9 листопада в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти вдарили мо місту керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чули звуки вибухів. Будьте обережні - можливі ще запуски КАбів", - наголосив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по місту.

відео дня

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях, є загроза повторних ударів", - закликав глава ОВА.

Близько 22:03 Повітряні сили ЗС України попередили про пуск КАБів на Харківщину. Через кілька хвилин військові додали, що відбувся повторний пуск авіабомб в напрямку області.

"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється", - уточнив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, станом на 22:35 постраждалих немає. Внаслідок удару в багатоповерхівці вибило вікна, також КАБ влучив неподалік одного з гіпермаркетів.

"Маємо одного постраждалого в наслідок прильоту. Гостра реакція на стрес", - уточнив Ігор Терехов о 22:57.

Вибух в Одесі

Близько 23:42 в Одесі прогриміли вибухи.

"В місті чутно вибухи!" - написав мер міста Генадій Труханов.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив ворожі удари безпілотниками по місту.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях", - закликав Кіпер.

Оновлено 0:02: Атака по місту триває. В ОВА закликали місцевих не залишати укриттів. В місті та області працюють сили ППО.

"Хаджибейський район, увага!" - повідомив Генадій Труханов.

Оновлено 0:32: За словами Труханова, в Одесі тривають вибухи.

РФ запустила безпілотники по Україні

За даними моніторингових каналів, в небі над Україною перебуває більше 60 ворожих ударних БпЛА. За даними Повітряних сил, станом на 23:54 зафіксовано:

  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину,
  • БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину,
  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину,
  • БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину,
  • БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку,
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину,
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину,
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ,
  • БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку,
  • БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину,
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Росіяни атакують Україну роєм дронів: в Харкові 'приліт' КАБа, в Одесі вибухи
Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Одесі в ніч на 9 листопада - що відомо

Нагадаємо, вночі 9 листопада в Одесі пролунала серія вибухів під час атаки "Шахедів". Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що місто атакують ударними безпілотниками.

Як повідомляв Главред, внаслідок удару РФ по Одесі пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі, адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.

Крім цього, військовий аналітик Павло Нарожний прогнозує, що Росія може здійснити новий масований повітряний удар по Україні, використовуючи "Шахеди", крилаті та балістичні ракети. Він зазначив, що Росія продовжує виробництво крилатих ракет та накопичує ракети до періоду морозів.

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