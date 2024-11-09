Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"

Ви дізнаєтеся:
- Тривога в Одесі почалася о 00:00
- Є прильоти "шахедів" у житловий район міста
В Одесі прогриміла серія вибухів - місцеві пабліки повідомляють про приліт у житловий комплекс під час атаки "шахедів" на місто.
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер о 00:00 повідомив про початок атаки на місто, пише Главред.
"Ворог атакує Одесу і район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих пабліків, є "приліт" в одному з ЖК міста.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, 7 листопада вночі та вранці Київ був під атакою дронів. У Печерському, Оболонському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах міста впали уламки ворожих дронів.
Також раніше повідомлялося, що Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ. Відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Є пошкодження будівель у шести районах столиці.
Окрім цього, через удар росіянами КАБами по Сумській області загинула 33-річна працівниця АЗС, ще одна жінка - 53-річна працівниця "Укрзалізниці" - отримала поранення. А в Одесі внаслідок атаки російських дронів пошкоджено житлову 11-поверхівку.
У ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.
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