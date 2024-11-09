Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"

За інформацією місцевих пабліків, є "приліт" в одному з ЖК міста.

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РФ вдарила шахедами по Одесі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Тривога в Одесі почалася о 00:00

Є прильоти "шахедів" у житловий район міста

В Одесі прогриміла серія вибухів - місцеві пабліки повідомляють про приліт у житловий комплекс під час атаки "шахедів" на місто.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер о 00:00 повідомив про початок атаки на місто, пише Главред.

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"Ворог атакує Одесу і район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих пабліків, є "приліт" в одному з ЖК міста.

РФ вдарила шахедами по Одесі / Фото: скріншот із відео

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 листопада вночі та вранці Київ був під атакою дронів. У Печерському, Оболонському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах міста впали уламки ворожих дронів.

Також раніше повідомлялося, що Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ. Відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Є пошкодження будівель у шести районах столиці.

Окрім цього, через удар росіянами КАБами по Сумській області загинула 33-річна працівниця АЗС, ще одна жінка - 53-річна працівниця "Укрзалізниці" - отримала поранення. А в Одесі внаслідок атаки російських дронів пошкоджено житлову 11-поверхівку.

У ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

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