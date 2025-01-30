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Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинки

Ангеліна Підвисоцька
30 січня 2025, 20:41оновлено 30 січня, 21:33
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37-річна Люба всю себе присвячувала 8-річній доньці. Дівчинка перебуває у важкому стані і введена у штучну кому.
Любов Пугачова, Варя Пугачова, вибух у Сумах
У Сумах загинула мама 8-річної дівчинки / Колаж: Главред, фото: facebook/Любов Пугачова, Главред

Що відомо:

  • РФ вдарила Шахедом по багатоповерховому будинку в Сумах
  • Унаслідок удару загинули 9 людей
  • Серед загиблих у Сумах опинилася мама 8-річної дівчинки

Російські окупанти в ніч на 30 січня вдарили по багатоповерховому житловому будинку в спальному районі Сум. Уночі зі зруйнованого будинку рятувальники винесли поранену 8-річну дівчинку. Її маму довго шукали під завалами, на жаль, вона не вижила. Про це Главреду розповіли друзі загиблої жінки.

Любі було 37 років, її доньці Варі - 8. Разом із ними жив батько Люби, йому було близько 70-ти років. Дівчинка дуже любила дідуся і того дня лягла спати з ним, а мама залишилася у своїй кімнаті. Хто б міг подумати, але саме це врятувало маленьку Варю і дідуся. Про це розповідає подруга Люби, яка жила в цьому ж будинку на 9-му поверсі.

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"Був страх. Ми дивом уціліли. Був сильний свист, хлопок і скло полетіло. У чоловіка ноги порізані, він встав почав шукати капці, підняв дитину, яка не розуміла, що відбувається. Ми встали, почали одягатися. Нас діставали одними з останніх, тому що ми були високо, у нас двері заклинило", - розповідає Аня про момент удару.

Люба була для неї, як член родини. Вони добре дружили. Менше тижня тому Люба влаштувалася на роботу і в понеділок мала виходити на першу зміну.

"Це найдобрішої душі людина. Вона була готова поділитися навіть тим, чого в самої не було. Вона була найкращою мамою. Вона була як квочка, вона за нею трусилася, навіть на онлайн-уроках сиділа завжди поруч. Вона завжди прийде на допомогу", - каже Аня про Любу.

Анастасія, подруга і сусідка Люби, також говорить про жінку, як про дуже хорошу людину, яка завжди прийде на допомогу.

"Ми стільки років прожили. Люба була дуже хороша, дуже відверта людина. Ми жили в одному під'їзді на одному поверсі, спілкувалися. Вона за моєю дочкою дивилася", - каже вона.

Після вибуху з будинку винесли дідуся і Варю, які разом із Любою жили у квартирі на 4 поверсі. Дівчинка була вся в крові. У дідуся пошкоджена нога, його прооперували. Удень 30 січня Варю повезли на другу операцію.

"Варя в дуже важкому стані, вона в штучній комі, її повезли на другу операцію. У неї зламані 2 ребра, пошкоджена легеня, голова і стегно. До неї нікого не пускають... Ми думаємо, що Варя спала з дідусем в одній кімнаті, а Люба була у своїй кімнаті. Це спало Варю і дідуся. Вона любила діда і могла з ним лягти спати. Їх дивом врятувало. Діда забрали першим у швидку, потім Варю. Вона була притомна і говорила сусідці, що в неї дуже болять ніжки", - розповідає Аня.

  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред
  • Наслідки удару по Сумах
    Наслідки удару по Сумах фото: Главред

Анастасія розповідає, що Любу довго не могли знайти. Усі друзі та знайомі до останнього сподівалися на те, що вона жива, але сталося все зовсім інакше.

"Ми в шоці. Ми сподівалися на краще, всі, хто знав її, вірив у те, що вона жива, але все, її більше немає. Наші знайомі шукали її в лікарнях, моргах, її ніде не було. Як виявилося, вона була під завалами майже 18 годин. Це все як страшний сон", - каже зі сльозами Анастасія.

Аня розуміє, що в Люби просто не було шансів вижити.

"Мені сусід подзвонив і сказав, що там місиво. Вона жила на 4-му поверсі, усе опустилося вниз у підвал. Квартири на 1 і 2 поверхах опустилися в підвал", - каже вона.

Тепер усі моляться за Варю і хочуть, щоб вона вижила. Однак у дівчинки крім дідуся тепер нікого немає.

"Просто дитина залишилася сиротою. Дідові її не віддадуть, бо йому 70 років. Дай Бог, щоб вона вибралася. Вона дуже сильна дівчинка, вона дуже рідко хворіла. Ми всі сподіваємося на те, що її врятує диво і вона викарабкається... Не знаю, як вона буде далі жити, коли немає толком родичів, немає квартири, немає нічого", - тремтячим голосом каже Аня.

Удар РФ по Сумах у ніч на 30 січня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 січня в Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару в будинку було пошкоджено вікна та стіни. Було відомо, що серед постраждалих, зокрема, 7-річна дитина і 18-річний юнак (він у важкому стані).

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах 9 осіб було поранено, двоє - загинули. Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб. Пошукові роботи тривають.

  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України
  • Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня
    Наслідки атаки дронів на Суми у ніч на 30 січня ДСНС України

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 4 осіб. Як повідомили в ДСНС України, рятувальники вивільнили з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей.

У другій половині дня 30 січня стало відомо про те, що кількість загиблих збільшилася до 9-ти. Постраждали 14 осіб. Серед загиблих 6 осіб - сімейні пари пенсійного віку.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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