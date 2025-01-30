Кількість загиблих зросла: Зеленський зробив заяву після удару РФ по будинку в Сумах

Український президент розповів про кількість загиблих і поранених та наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на країну-агресорку Росію за цей терор.

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Зеленський зробив заяву після удару РФ по будинку в Сумах/ коллаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

Коротко:

Уже відомо про 4 загиблих внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці в Сумах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Сумах

Він наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Росію за цей терор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Сумах в ніч на четвер, 30 січня. Він розповів, що вже відомо про чотирьох загиблих у багатоповерхівці в обласному центрі.

"Вночі Росія вдарила "шахедом" по Сумах. По звичайній житловій багатоповерхівці. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив президент України.

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Він зазначив, що ще дев’ятеро людей поранені, серед них дитина. На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", – наголосив Зеленський.

Удар РФ по Сумах у ніч на 30 січня – що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 січня у Сумах "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару у будинку були пошкоджені вікна та стіни. Було відомо, що серед постраждалих, зокрема, 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані).

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах 9 осіб було поранено, двоє – загинули. Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб. Пошукові роботи продовжуються.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 4 осіб. Як повідомили у ДСНС України, рятувальники вивільнили з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на 5-му поверсі тіла ще двох людей.

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