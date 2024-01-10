Законопроект про мобілізацію можуть змінити: в Раді назвали дату голосування

В Раді зазначили, що із законопроекту про мобілазацію можуть забрати деякі пункти.

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Рада завтра розгляне законопроект про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати мають розглянути законопроект про мобілізацію на першому читанні з урахуванням рекомендацій комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграмі.

"Лідер коаліції Давид Арахамія з трибуни парламенту щойно оголосив, що завтра буде перше читання законопроєкту щодо мобілізації. Як і писав, перше читання з пропозиціями комітету", – йдеться у дописі депутата.

Однак, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв за годину до цього в ефірі національного телемарафону заявив, що наразі комітет ще не визначився щодо кінцевого вигляду законопроєкту.

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"Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми саме проходилися по всіх пунктах, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", – сказав він.

На думку народного депутата, законопроєкт може бути прийнятий у першому читанні, а рекомендації та пропозиції мають бути затверджені до другого читання, або ж можливий варіант повернення його до уряду для перегляду.

"Але все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути ухвалено рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже ухвалить рішення з рекомендаціями та пропозиціями до цього законопроєкту", – резюмував Чернєв.

Чернєв відзначив, що в законопроекті немає серйозних розбіжностей, оскільки Міністерство оборони обгрунтовує кожну його норму. Він також зазначив, що ставлення до цього питання конструктивне, тому кінцева версія, яка буде враховувати пропозиції депутатів, буде максимально збалансованою.

"Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістка через електронну пошту не має надсилатися. Це не можливо проконтролювати, не можливо з’ясувати чи отримала її людина. Ми всі отримуємо кожнього дня десятки або сотні листів, які потраплять в спам", - сказав депутат.

Чернєва додав, що депутати наполягають на тому, щоб інваліди 1, 2 та 3 групи взагалі не були мобілізовані.

Він також зауважив, що термін демобілізації у 36 місяців, який передбачений урядовим законопроєктом, запропонований Міністерством оборони та Генеральним штабом, оскільки вони мають чітке уявлення про свої можливості щодо заміни осіб на лінії фронту.

Чернєв також вказав, що обговорювані норми, що стосуються зниження вікових обмежень для мобілізації з 27 до 25 років та можливості мобілізації студентів, залишаються предметом дискусій на сьогоднішній день.

"Ми пропонуємо уточнити можливості щодо відстрочки для людей, які отримують наступний рівень освіти, як це зараз і відбувається, і для інтернів в тому числі", - зазначив він.

Також, як повідомляють власні джерела ТСН, зі законопроекту про мобілізацію планується виключити з нього положення про блокування банківських карток та рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку січня комітет Верховної Ради з національної безпеки почав розгляд законопроєкту про рекрутинг і мобілізацію, і цей процес триватиме кілька днів.

Водночас, у Верховній Раді виникли суперечки щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Основні питання дискусій стосуються умов повернення чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном та економічних обмежень. Також виникли розбіжності щодо термінів демобілізації.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що комітет з соціальної політики ВР не підтримав урядовий законопроєкт у тому вигляді, в якому він був поданий, тому рекомендував його доопрацювати.

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