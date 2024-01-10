Україні постачали танки без броні - Жданов

Україна отримувала Західні танки Leopard, Abrams і Challenger без системи броні.

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Україні поставляли танки без броні / колаж: Главред, фото: 56ОММБ, УНІАН

На танках, які Захід передавав Україні, не було активної броні. Цю інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі.

За словами експерта, незважаючи на те, що партнери України здійснювали поставки танків без захисту, Україна вже зараз допрацьовує цю техніку і встановлює на них свої комплекти активного захисту.

"За підсумком, це не проблема. Просто прийнято рішення було поставити нам танки ось в такому вигляді, без активного захисту", - говорить Жданов. відео дня

Також він розповів, що США навіть зняли броню зі збідненого урану з танків, які Україна отримала від Німеччини.

"На перших етапах вона поставляла нам танки в неповній комплектації і по електронній начинці, яку може нести на собі припустимо Leopard 2 версії А6 або версії А4... Це пов'язано з особливостями країн-постачальників", - пояснив Жданов.

Однак він додав, що вже є фотографії, на яких ці танки з активним захистом, встановленим нашими оборонними підприємствами, а значить, їх "живучість" на полі бою зросте і цю проблему Україна вирішила самостійно.

Поставки озброєння Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що союзники Києва, а також українська промисловість активно нарощують виробництво боєприпасів. За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ перебуватиме в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

Однак, в Україні можуть закінчитися ракети до комплексів Patriot. США згодом не зможуть передавати Україні ці ракети. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на офіційні особи Білого дому і Пентагону.

Також, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Європейського Союзу надають недостатньо зброї Україні для протистояння російському вторгненню і закликав союзників активізувати свої зусилля.

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