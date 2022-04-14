"Спить з відкритими очима": хірург помітив сліди невдалої пластики у Оксани Марченко

Оксана Марченко \ Скріншот

Дружині затриманого СБУ нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко зробили невдалу пластику обличчя.

Як пише пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер, впадає в очі невдала пластика очей дружини Медведчука.

"У чатах пластичних хірургів України поширюється відео з опитуванням, може хтось зізнається - хто робив верхню блефаропластику дружині біглого (але вже затриманого) олігарха Медведчука", - задається він питанням, коментуючи відео зі зверненням Марченко.

Він звернув увагу на те, що на відео чітко видно, як очі Марченко не можуть зімкнутися: "Приблизно така ж проблема була і відомого співака Леонтьєва після проведеної в США блефаропластики".

"Як на мене це свідчить про те, що пластичний хірург дружини Медведчука видалив занадто багато шкіри. Впевнений в тому, що вона спить з відкритими очима і відчуває проблеми з рогівкою. Лікується штучними сльозами. Штучний ніс, штучні очі і штучні сльози", - додав Слоссер.

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Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

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