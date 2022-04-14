"Спить з відкритими очима": хірург помітив сліди невдалої пластики у Оксани Марченко

У Оксани Марченко явно невдала верхня блефаропластика, підкреслив Дмитро Слоссер.
Дружині затриманого СБУ нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко зробили невдалу пластику обличчя.
Як пише пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер, впадає в очі невдала пластика очей дружини Медведчука.
"У чатах пластичних хірургів України поширюється відео з опитуванням, може хтось зізнається - хто робив верхню блефаропластику дружині біглого (але вже затриманого) олігарха Медведчука", - задається він питанням, коментуючи відео зі зверненням Марченко.
Він звернув увагу на те, що на відео чітко видно, як очі Марченко не можуть зімкнутися: "Приблизно така ж проблема була і відомого співака Леонтьєва після проведеної в США блефаропластики".
"Як на мене це свідчить про те, що пластичний хірург дружини Медведчука видалив занадто багато шкіри. Впевнений в тому, що вона спить з відкритими очима і відчуває проблеми з рогівкою. Лікується штучними сльозами. Штучний ніс, штучні очі і штучні сльози", - додав Слоссер.
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Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.
У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
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