УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

Юрій Берендій
10 жовтня 2023, 10:35
У командуванні Повітряних сил повідомили про ключові цілі останньої атаки безпілотників РФ по території України. У відомстві попередили про новий план ворога.
ДНСН, обстрел, ракеты
У Повітряних силах назвали цілі ударів по Україні / Колаж Главред, фото: ДСНС України у Facebook, depositphotos.com

Російські збройні сили визначили пріоритетні об'єкти для повітряних атак і в останній період активно використовують безпілотники. У Повітряних силах не виключають підготовки ракет для можливих ударів взимку. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Під прицілом була портова інфраструктура, аграрний сектор. Також військові об'єкти зрозуміло, що ворог намагатиметься вразити безпілотниками Деталізувати не будемо і сьогоднішню атаку, і вчорашню. Але ворог має список пріоритетних цілей, які буде додавати до свого якогось стратегічного задуму", - сказав він.

Відповідаючи на запитання чому росіяни під час обстрілів України фактично не застосовують ракет, віддаючи перевагу "Шахедам", Ігнат відповів:

відео дня

"Ворог щось планує. Щось хоче вразити одним типом озброєння, а інший тип "приберігає", можливо, на якісь інші".

Речник Повітряних сил також вкотре нагадав, що ракет у ворога залишилось не так і багато.

"За минулий місяць вони застосували кілька таких потужних ударів саме крилатими ракетами. Використовували ракети типу Х зі стратегічної авіації, а також і "Калібри". За даними наших офіційних джерел (ГУР чи Генштабу) маємо таку кількість ракет, яку вони там оголосили - це близько 600. Зрозуміло, що ворог не може собі дозволити застосовувати їх фактично щодня чи щотижня", - сказав він.

Ігнат також вказав, що існує певна кількість ракет, яку необхідно залишити в резерві або використовувати для інших цілей.

"Усіх цікавлять питання, чи вони накопичують для того, щоб вдарити восени та зимою. Можливо. Але будемо дивитися по ситуації. Крім тих далекобійних ракет, високоточних в країни-агресора є багато різних озброєнь, які вони теж застосовують", - додав він.

Обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час атаки російських окупантів на Херсон, яка сталася у неділю, 8 жовтня, кілька снарядів розірвалися біля храму Різдва Богородиці якраз у той час, коли там відбувалася недільна служба.

Також російські окупанти все частіше застосовують для ударів по прикордонних регіонах керовані авіаційні бомби (КАБ). Збивати їх українські військові не можуть.

Водночас, у Повітряних силах пояснили, чому не завжди під час обстрілу лунає сирена повітряної тривоги. Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що під час обстрілу Харкова противник міг застосувати такий тип озброєння, роботу якого не вдається виявити своєчасно.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні обстріли ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

11:05 Світ
Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:47 Політика
У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

10:19 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

11:10

"Дякую, мамо": Тоня Матвієнко звернулася до мами і присвятила їй піснюВідео

11:05

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

10:47

Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеВійна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – Рустамзаде
10:47

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:44

Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

Реклама
09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

Реклама
08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

02:37

Ви все життя користувалися теркою неправильно: блогерка показала одну хитрістьВідео

02:02

Мамин секрет: для чого збирають кришечки від дитячого харчування

01:31

Чи отримає Україна $300 млрд заморожених активів РФ: Золотарьов оцінив перспективи

00:03

"Щоб сильно мене не жаліли": Аліна Гросу показала нового бойфренда

09 жовтня, понеділок
23:51

Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів Shahed: на півдні гримлять вибухи

23:09

Таємне весілля, секретне розлучення: Брежнєва висловилася про розрив з Меладзе

22:51

Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

Реклама
22:29

Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозоюВідео

22:00

Війна в Україні може затягнутись на 9 років: військовий аналітик дав прогнозВідео

21:39

Війна в Ізраїлі: Зеленський зробив важливу заяву після наради з розвідкою

20:51

"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

20:48

New Yorker: питання передачі ATACMS для України вирішив один випадок

20:23

"Майже 500 ударів по позиціям": у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

20:08

"Ми почали, Ізраїль переможе": Нетаньяху показав кадри ударів по Сектору ГазаВідео

19:52

Що можна садити у жовтні: встигніть посіяти, щоб мати великий урожай

19:45

Друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки

19:44

ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом – український боєць

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти