Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

У командуванні Повітряних сил повідомили про ключові цілі останньої атаки безпілотників РФ по території України. У відомстві попередили про новий план ворога.

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У Повітряних силах назвали цілі ударів по Україні / Колаж Главред, фото: ДСНС України у Facebook, depositphotos.com

Російські збройні сили визначили пріоритетні об'єкти для повітряних атак і в останній період активно використовують безпілотники. У Повітряних силах не виключають підготовки ракет для можливих ударів взимку. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Під прицілом була портова інфраструктура, аграрний сектор. Також військові об'єкти зрозуміло, що ворог намагатиметься вразити безпілотниками Деталізувати не будемо і сьогоднішню атаку, і вчорашню. Але ворог має список пріоритетних цілей, які буде додавати до свого якогось стратегічного задуму", - сказав він.

Відповідаючи на запитання чому росіяни під час обстрілів України фактично не застосовують ракет, віддаючи перевагу "Шахедам", Ігнат відповів:

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"Ворог щось планує. Щось хоче вразити одним типом озброєння, а інший тип "приберігає", можливо, на якісь інші".

Речник Повітряних сил також вкотре нагадав, що ракет у ворога залишилось не так і багато.

"За минулий місяць вони застосували кілька таких потужних ударів саме крилатими ракетами. Використовували ракети типу Х зі стратегічної авіації, а також і "Калібри". За даними наших офіційних джерел (ГУР чи Генштабу) маємо таку кількість ракет, яку вони там оголосили - це близько 600. Зрозуміло, що ворог не може собі дозволити застосовувати їх фактично щодня чи щотижня", - сказав він.

Ігнат також вказав, що існує певна кількість ракет, яку необхідно залишити в резерві або використовувати для інших цілей.

"Усіх цікавлять питання, чи вони накопичують для того, щоб вдарити восени та зимою. Можливо. Але будемо дивитися по ситуації. Крім тих далекобійних ракет, високоточних в країни-агресора є багато різних озброєнь, які вони теж застосовують", - додав він.

Обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час атаки російських окупантів на Херсон, яка сталася у неділю, 8 жовтня, кілька снарядів розірвалися біля храму Різдва Богородиці якраз у той час, коли там відбувалася недільна служба.

Також російські окупанти все частіше застосовують для ударів по прикордонних регіонах керовані авіаційні бомби (КАБ). Збивати їх українські військові не можуть.

Водночас, у Повітряних силах пояснили, чому не завжди під час обстрілу лунає сирена повітряної тривоги. Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що під час обстрілу Харкова противник міг застосувати такий тип озброєння, роботу якого не вдається виявити своєчасно.

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