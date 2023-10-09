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"Бомби збивати не можемо": у ЗСУ сказали, що критично потрібно для захисту від КАБ

Альона Вороніна
9 жовтня 2023, 11:10 оновлено 9 жовтня, 11:30
Окупанти все частіше скидають на прикордоння з літаків бомби масою 500 кг і навіть 1500 кг, але у нас немає можливості з цим боротися.
Авиабомба
У ЗСУ сказали, що критично потрібно для захисту від ворожих авіабомб/ колаж: Главред, фото: ГУ ДСНС України у Харківській області, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Російські окупанти все частіше застосовують для ударів по прикордонних регіонах керовані авіаційні бомби (КАБ). Збивати їх українські військові не можуть. Тому Україні дуже потрібні засоби, які зможуть діставати російські літаки та відганяти їх від кордонів, щоб вони не скидали авіабомби.

Про це заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що загарбники почали масово використовувати такі бомби, які скидають з літаків.

"Окупанти почали свої атаки цими КАБами масовано. Спочатку це були поодинокі удари, а потім дедалі більше застосовуються бомби масою 500 кг, і навіть 1500 кг. Є от такі вирви, усі бачили, до чого призводять такі удари", – розповів Ігнат.

відео дня

Він зазначив, що спершу окупанти здійснювали удари авіабомбами хаотично, наприклад, у Бериславському районі Херсонської області бомби падали у поля. Але зараз загарбники б’ють уже більш влучно.

"Зараз вже противник зрозуміло що вчиться, все пізнається в бою, як то кажуть, і тому ці бомби дошкуляють передній лінії. Зрозуміло, що далеко вони їх не запустять, тому що бомба важка. Наприклад, бомбі 500 кг крила дозволяють планувати і пролетіти якусь відстань далі, але літак не може підлетіти близько, бо він буде у зоні ураження нашої ППО. Саме тому 70 кілометрів – це 50 до лінії боєзіткнення чи до кордону і 20-30 км бомба ще може допланувати до своєї цілі", – пояснив представник Повітряних сил ЗСУ.

Він наголосив, що Україні потрібні засоби, які дозволяли б відганяти російські літаки і не давати їм скидати ці бомби. Адже збивати авіабомби немає можливості.

"Бомби збивати теоретично можна, але це практично неможливо… Тому нам потрібні засоби, які зможуть діставати російські літаки, загрожувати їм у тому чи іншому регіоні і відганяти їх подалі від кордонів", – сказав Ігнат.

Юрий Игнат
Юрий Игнат / скрин

Дивіться відео з поясненням Ігната, що потрібно Україні для захисту від ворожих авіабомб:

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на суботу, 7 жовтня, РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс". Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Також російські окупанти у ніч на 8 жовтня вдарили по Херсонщині – 11 людей були поранені, серед них – 9-місячна дитина. У стані середньої важкості до лікарні забрали 27-річну жінку та її маленьку доньку.

Крім цього, окупанти вдарили по житлових кварталах на Херсонщині 8 жовтня. Внаслідок цього одна людина загинула і 18 поранені. Серед поранених на Херсонщині – двоє дітей. Одна з них – 11-річна дівчинка – перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у ЗСУ зазначили, що РФ готує масовані удари. Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче уразити, попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти зроблять ставку на об'єкти енергетики, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури.

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війна в Україні авіабомба вторгнення Росії Юрій Ігнат
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