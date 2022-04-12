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Спецслужби РФ планують підриви будинків, лікарень, шкіл у Росії, щоби звинуватити Україну - розвідка

12 квітня 2022, 12:46

Окупанти можуть подавати скоєні ними теракти як помсту українців за Бучу та Краматорськ і як виправдання жорстокості проти мирних українців.

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді
Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді 1 квітня / Reuters

Російські спецслужби планують здійснити на території Росії серію терактів, в яких потім звинуватять Україну. Зокрема, це може бути мінування та підрив житлових будинків, лікарень і шкіл в російських населених пунктах.

Також можливе нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгороду або одному з міст окупованого Криму. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє пресслужба відомства.

За словами глави української розвідки, провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію різні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство. Скоївши умисні теракти, влада країни-агресора хоче ще більше консолідувати росіян проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоби звинуватити Збройні Сили України і добровольчі батальйони, щоби створити емоційну картину "звірств українських націоналістів", – розповів Буданов.

Крім того, розвідка повідомляє, що окупанти можуть подавати скоєні ними теракти як помсту українців за Бучу та Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення. Також в останні дні українська розвідка помітила нагнітання паніки в прикордонних районах РФ. Так, в Бєлгородській і Курській областях активно риються окопи, а місцевому населенню розповідають про нібито підготовлюваний наступ українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп.

Вибухи в Бєлгороді

Увечері 29 березня в Бєлгородській області РФ відбулися потужні вибухи та масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ були поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

1 квітня в Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в Бєлгороді (РФ).

"Я хочу підкреслити, що станом на сьогоднішній день Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ", - заявив він.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні лише один агресор - Росія.

2 квітня журналісти-дослідники Conflict Intelligence Team заявили, що ракета, що впала під російським містом Бєлгород, насправді була запущена з території Росії.

6 квітня голова Шебекинського міського округу Володимир Жданов опублікував відеозвернення до місцевих жителів, в якому розповів про земляні роботи на території муніципалітету. За його словами, окопи в області риють на прохання влади.

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