Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілу

Дар'я Пшеничник
22 січня 2026, 17:29
Водолази провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15.
ГСЧС операция
Водолази провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15 / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот видео

Ключове:

  • Водолази ДСНС шість днів у крижаній воді ремонтували трубу київської ТЕЦ
  • Витік зупинено, станцію відновлюють
  • Рятувальників нагороджено державними відзнаками

У столиці завершили надскладну підводну операцію: водолази ДСНС протягом шести діб ліквідовували пошкодження труби на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ремонт довелося проводити в екстремальних умовах — у воді з температурою нижче нуля та морозами до –15. Через пробиту трубу станція була частково підтоплена, що загрожувало стабільності теплопостачання та електрики для тисяч киян.

відео дня

"Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень", — підкреслив Клименко.

Спецоперація тривала шість днів. Рятувальникам вдалося зупинити витік води, що дало можливість інженерним службам продовжити повноцінні відновлювальні роботи на ТЕЦ.

За мужність і професіоналізм водолази отримали державні нагороди. Президент України Володимир Зеленський відзначив Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Андрій Власенко удостоєний ордена Данила Галицького, а Антон Гайтан — медалі "Захиснику Вітчизни".

Дивіться відео, як водолази ДСНС ремонтували трубу ТЕЦ у Києві після обстрілу РФ:

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілу

Коли в Києві повернуться відключення світла за графіком - прогноз Міненерго

Главред писав, що за словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, енергосистема України продовжує працювати на межі можливостей через безперервні російські удари та різке зниження температури.

Тому повернення Києва до прогнозованих погодинних відключень стане можливим лише після стабілізації ситуації в енергомережі. Для прискорення відновлення електро- та теплопостачання до Києва стягнули аварійні бригади з інших областей та фахівців "Укрзалізниці".

Відновлення тепло- та електропостачання у Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом мера столиці, до домівок частини киян тепло після відключень дійде приблизно через дві доби. Він також додав, що водопостачання відновлене для усіх споживачів у столиці.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Напередодні в ДТЕК пояснили, що попри заживлення критичної інфраструктури в Києві світло все ще вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті.

Також варто прочитати:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

новини Києва обстріли ГСЧС ТЭЦ Масштабна ракетна атака на енергетику
