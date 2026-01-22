Після 'Шахедів' полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

Коротко:
- Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу
- У місті було чути вибухи
- Зранку росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами"
У четвер, 22 січня, країна-агресор Росія атакувала Кривий Ріг "Шахедами" та балістичними ракетами. У місті лунали вибухи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика. Бережіть себе, можливі ще виходи", - йдеться у повідомленні.відео дня
Раніше він писав, що місто понад десять годин перебувало під атакою "Шахедів".
"Сьогодні усі засоби ППО відпрацювали майже ідеально. Дякуємо! Рух вулицею Вільної Ічкерії за годину-дві відновимо. Працюють вибухотехніки та комунальники. Поки що, будь ласка, по об'їзній", - додав Вілкул.
РФ має проблеми з пуском ракет
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше говорив, що через погіршення погодних умов в акваторіях Чорного та Азовського морів Росія має труднощі із використанням морських ракетоносіїв.
За його словами, при значному хвилюванні моря пуски "Калібрів" загрожують пошкодженням пускових установок або нештатним спрацюванням ракет.
Російські атаки - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 21 січня армія РФ також завдала удару балістикою по Кривому Рогу. В результаті обстрілу в місті було пошкоджено багато будинків і автомобілів.
Тієї ж ночі російська армія завдала удару по Запоріжжю. В результаті атаки росіян чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.
Водночас, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія готується до подальших атак по енергетичному сектору та інфраструктурі України. Удари можуть бути спрямовані по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції.
Про персону: Олександр Вілкул
Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.
