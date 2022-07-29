УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі

29 липня 2022, 13:39

Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців РФ, які причетні до військових злочинів у Бучі Київської області.

СБУ, окупанти
СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі / Колаж фото УНІАН та СБУ

Аналітики СБУ зуміли встановити особи ще чотирьох російських окупантів, які скоювали військові злочини в Бучі (Київська область). Окупанти катували і знущалися над мирними жителями населеного пункту.Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Росії перебували на території Бучі і жорстоко катували місцеву сім'ю. Окупанти увірвалися в її будинок і намагалися погрозами отримати інформацію про місцезнаходження українських військ. Зрозумівши, що у членів сім'ї є чітка проукраїнська позиція, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти довгий час психологічно тиснули на людей і катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових в Бучі", – розповіли вони.

СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі
СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі

Потім солдати країни-агресора вивели господаря будинку в двір, де роздягли і жорстоко побили ногами. Надалі окупанти планували стратити чоловіка через розстріл-через те, що той не став з ними співпрацювати, але тому дивом вдалося втекти.

"Тоді окупанти взялися катувати дружину: погрожували скалічити її і вбити, щоб вона повідомила про місцезнаходження свого чоловіка. Незважаючи на фізичні знущання і моральний тиск, жінка витримала наругу, врешті-решт окупанти покинули її будинок", - розповіли співробітники СБУ.

СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі
СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі

Окупантам заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

читайте такожПутін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує нова Буча і Маріуполь – історик

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що про ліквідацію ВСУ високопоставленого окупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало відомо в неділю, 5 червня.

"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ВДВ – "елітну" частину-кинути в наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

До того офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
СБУ новини України війна Росії та України Бучанська різанина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:30

"Є що згадати": найбагатша співачка України Камалія похвалилася декольте до пояса

15:27

Зеленська публічно відреагувала на критику її фотографій для VogueВідео

15:22

Варварство росіян обурює: у Конгресі США закликали надати Україні ATACMS і танкиВідео

15:02

"Це була ретельно спланована провокація": Подоляк про вбивство військовополонених в ОленівціВідео

14:57

300 окупантів стали "двохсотими": ЗСУ провернули неймовірну операцію на Харківщині

Реклама
14:52

Путінський холуй Безруков зганьбився з відео в ролі Голохвастова з "за двома зайцями"Відео

14:44

У Києві різко злетів долар: валюта на ринку продається дорожче 42 гривеньВідео

14:43

Завертай голоблі: у Туреччині відповіли Путіну щодо Bayraktar для РФВідео

14:29

Школярка поглумилася над прапором України біля окупованого Куп'янська: їй загрожує ув’язненняВідео

14:26

"Треба обрати момент": Горбач розповів, коли Україна може вдарити по Кримському мосту

14:26

"Пекельна" спека різко відступить: синоптики назвали дні, коли температура опуститься до +17Відео

14:18

"Це фільм про його смерть": Ющенко пояснив, що покладе край правлінню Путіна

14:18

Екскомандир захисників Маріуполя оголосив полювання на причетних до вбивства полонених в Оленівці

14:00

Гороскоп на серпень-2022 для всіх знаків: Телець впаде у зневіру, а Риби стануть щасливчикамиВідео

13:47

Путін може перейти до "плану D" через провали у війні в Україні – міністр оборони БританіїВідео

13:47

Пугачову з Галкіним та Кіркорова розділила війна в Україні: колишні друзі розірвали всі зв'язки

13:39

СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями БучіВідео

13:18

Окупанти вдарили по колонії, де тримали військовополонених українців: є загиблі - Генштаб

13:14

Варіант "двох Корей" для України: Арестович назвав найближчу стратегічну мету КремляВідео

13:07

Окупанти закатували до смерті бійця ЗСУ і зняли все на відео: у Зеленського відреагувалиВідео

Реклама
13:05

Жоден коренеплід не зіпсується: як зберегти моркву на зиму до весниВідео

13:04

Верховна Рада "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війниВідео

13:03

Приречуть себе на смерть: експерт розповів про ризики вторгнення армії Білорусі в УкраїнуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 липня 2022: Ракам - старі образи, Левам - заздрість ворогів, Скорпіонам - чужі таємниціВідео

12:51

Росіяни атакували ракетами Миколаїв: зруйнували зупинку і вбили 5 людейВідео

12:40

"З вірою в перемогу!": Ротару потужно підтримала Україну у війні з Росією

12:38

"Бійка буде славною": Арестович заявив про третій етап війни в УкраїніВідео

12:31

Як захистити будинок від злодіїв, убезпечити житло і обдурити грабіжника

12:25

Путін проганяє війська через "м'ясорубку": його стратегія нагадує радянську - ВоллесВідео

12:08

Перетворює окупантів на попіл: Залужний вперше показав роботу М270 MLRS в бойових умовахВідео

11:57

"Можемо піти не "у лоб": Жданов розповів, як ЗСУ будуть деокупувати Донецьку та Луганську області

11:29

РФ через Крим кидає війська на Херсон: резервів мало, їх запускають з Далекого Сходу – експертВідео

11:26

З боку Білорусі існує загроза вторгнення в Україну: посилився ракетний обстрілВідео

11:20

ЗСУ підірвали російські склади в Іловайську та Брилівці і показали "гаряче відео"Відео

10:59

Німеччина передає Україні системи для радіаційного, біологічного та хімічного захистуВідео

10:56

Орбан заговорив словами Кремля, заявивши, що Україна не зможе виграти війну

10:45

Зникли після авіанальоту: дідусь 4 місяці намагається знайти у Бородянці 3 онучок, сина і невісткуВідео

10:34

Росія зібралася утримати Херсон, але ЗСУ за допомогою HIMARS мають намір влаштувати перелом - CNNВідео

10:17

Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2022: Левам - вдалі збіги, Стрільцям - гроші, Водоліям - втратиВідео

10:16

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

Реклама
10:12

Путін готує "запасний аеродром": ЗМІ з'ясували, куди втече диктатор, коли програє війну

09:59

"Буду найбільшим другом України": Ліз Трасс пообіцяла збільшення військової допомогиВідео

09:40

Не залишила місця для фантазії: Бейонсе без білизни знялася для нового промо

09:37

Окупант збив російський гвинтокрил К-52 на Херсонщині: ЗСУ його шукають, щоб вручити винагородуВідео

09:16

ЗСУ знищили ще чотири склади боєприпасів і купу техніки РФ на ХерсонщиніВідео

09:14

Тищенко потрапив у новий конфуз: нардеп помилково привітав українців з Днем НезалежностіВідео

09:02

"Донецький" Артур Пірожков посварився з батьком, який підтримує війну в Україні

08:58

Восени цілями росіян можуть стати ТЕЦ та ТЕСПогляд

08:29

Збив 6 літаків Су-25 РФ та ракету: 19-річному строковику Нацгвардії присвоїли звання Героя України

08:28

В Україні "задвухсотили" снайпера РФ, який допомагав анексувати Крим

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти