СБУ вирахувала ще кількох окупантів, які по-звірячому знущалися над жителями Бучі / Колаж фото УНІАН та СБУ

Аналітики СБУ зуміли встановити особи ще чотирьох російських окупантів, які скоювали військові злочини в Бучі (Київська область). Окупанти катували і знущалися над мирними жителями населеного пункту.Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Росії перебували на території Бучі і жорстоко катували місцеву сім'ю. Окупанти увірвалися в її будинок і намагалися погрозами отримати інформацію про місцезнаходження українських військ. Зрозумівши, що у членів сім'ї є чітка проукраїнська позиція, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти довгий час психологічно тиснули на людей і катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових в Бучі", – розповіли вони.

Потім солдати країни-агресора вивели господаря будинку в двір, де роздягли і жорстоко побили ногами. Надалі окупанти планували стратити чоловіка через розстріл-через те, що той не став з ними співпрацювати, але тому дивом вдалося втекти.

"Тоді окупанти взялися катувати дружину: погрожували скалічити її і вбити, щоб вона повідомила про місцезнаходження свого чоловіка. Незважаючи на фізичні знущання і моральний тиск, жінка витримала наругу, врешті-решт окупанти покинули її будинок", - розповіли співробітники СБУ.

Окупантам заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що про ліквідацію ВСУ високопоставленого окупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало відомо в неділю, 5 червня.

"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ВДВ – "елітну" частину-кинути в наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

До того офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

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