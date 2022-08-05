Здійснив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського вертолітника-аса з групи Беркут

Полковник Василь Клещенко став "двохсотим". У 2021 році він брав участь у параді до 9 травня. Він летів за штурвалом бойового гелікоптера Ка-52 Алігатор.
На війні в Україні ліквідований заступник начальника 344-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко.
Про чергового "двохсотого" російського офіцера повідомив у Twitter полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
"Заступник начальника 344-го Центру БПіП льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - йдеться в повідомленні.
344-й російський авіацентр розташований на території Торжка Тверської області. До його складу входить 696-й інструкторський випробувальний вертолітний полк, в якому ведеться підготовка льотчиків вищої категорії, А також іноземних військових фахівців льотного і технічного складу. Крім цього, на базі центру діє пілотажна група на бойових вертольотах Мі-24 – "Беркути".
У полку також проводяться випробування всіх сучасних моделей та модифікацій російської військової вертолітної техніки.
Ліквідований окупант Василь Клещенко у 2021 році брав участь у параді до 9 травня. Російський полковник летів за штурвалом бойового вертольота Ка-52 Алігатор.
Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від страшних опіків, отриманих у вертольоті, який підбили українські військові.
Захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотівв російській армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.
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