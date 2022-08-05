Здійснив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського вертолітника-аса з групи Беркут

Василь Клещенко загинув в Україні / Фото mk.ru

На війні в Україні ліквідований заступник начальника 344-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко.

Про чергового "двохсотого" російського офіцера повідомив у Twitter полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Заступник начальника 344-го Центру БПіП льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - йдеться в повідомленні.

Василь Клещенко / Фото twitter.com/Shtirlitz53/

344-й російський авіацентр розташований на території Торжка Тверської області. До його складу входить 696-й інструкторський випробувальний вертолітний полк, в якому ведеться підготовка льотчиків вищої категорії, А також іноземних військових фахівців льотного і технічного складу. Крім цього, на базі центру діє пілотажна група на бойових вертольотах Мі-24 – "Беркути".

У полку також проводяться випробування всіх сучасних моделей та модифікацій російської військової вертолітної техніки.

Ліквідований окупант Василь Клещенко у 2021 році брав участь у параді до 9 травня. Російський полковник летів за штурвалом бойового вертольота Ка-52 Алігатор.

Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від страшних опіків, отриманих у вертольоті, який підбили українські військові.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох кращих пілотівв російській армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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