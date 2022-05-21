Повернувся в РФ за обміном: льотчик, який бомбив міста в Україні, помер у страшних муках

Льотчик, який бомбив міста в Україні, помер у страшних муках / скріншот

У Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня.

Вже вдома він помер від страшних опіків, отриманих в загорівся після підбиття українськими військовими вертольоті, повідомили в Миротворець.

"Російських фашистських льотчиків віддають на обмін. Але цього карму наздогнала і на Росії. Льотчик-штурман, а тому найжорстокіший вбивця з банди Путіна, був обміняний. Але правда - за Україною. І тому він здох на Росії", - йдеться в повідомленні.

У Росії з нього робили героя

Алаєва, який бомбив мирних українців і цивільні об'єкти, традиційно назвали "героєм" і заявили, що він "з дитинства мріяв про небо".

Який саме "подвиг" здійснив рашист і що саме збираються "зберігати в пам'яті на століття", в державі-агресорі вирішили не уточнювати.

Звичайний військовий злочинець

Відомо, що він безпосередньо причетний до геноциду українців, наносив авіаудари по об'єктах критичної інфраструктури і мирним громадянам. Під час одного з вильотів на початку березня 2022 рашист був збитий і взятий в полон. Йому, незважаючи ні на що, навіть надали медичну допомогу.

Більш того, полонений рашист зізнавався, що скоював злочини усвідомлено.

читайте такожПід Києвом застрелився льотчик окупантів-ЗМІ"Я, капітан Алаєв Вадим Ігорович, льотчик-штурман вертольота Мі-8, хочу звернутися до громадян Російської Федерації і своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії і повернутися додому. Гине мирне населення - діти, жінки. Вони ні в чому не винні. Ще раз прошу вас одуматися, повернутися додому і припинити це все", - говорив тоді військовий злочинець.

Раніше Збройні Сили України збили російського льотчика, що прямував бомбити Харків. З'ясувалося, що всі його родичі проживають у Запоріжжі. Українським військовим вдалося збити весь екіпаж.

Читайте також: