Сотник - про миротворців в Україні: "Росія недоговороздатна, гопника не зупинити"

Основні тези Сотника:
- Путін не хоче випускати з орбіти впливу Україну
- Домовленості з Путіним не діють
- Путін завжди грає у свою гру, і завжди в нову
У розумінні Володимира Путіна Україна має бути під впливом Москви і сателітом Кремля, як Білорусь. Він ніколи не погодиться на введення миротворців в Україну. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.
"Ще раз кажу, гопника нічого не зупиняє - його може зупинити тільки шокуючий удар у морду, який звалить його з ніг. Усі спроби встановити якісь лінії і нові правила гри ні до чого, Путіну плювати на все це. Справа ж не в територіях, а в орбіті впливу, з якої Путін не хоче випускати Україну. У його баченні Україна має бути під впливом Москви і сателітом Кремля, як Білорусь. Ось тоді вийшов би "русский мир": Русь Велика, Русь Біла і Русь Мала. Тому Путін на це не погодиться, хоч 100 тисяч миротворців постав, усе це марно", - каже Сотник.
Крім того, на думку журналіста, Дмитро Кулеба (колишній міністр закордонних справ країни України, - ред.) правильно зауважив в інтерв'ю The Times, як можна розтягнути 40 тисяч миротворців лінією фронту протяжністю понад тисячу кілометрів. Це як, це що, буде тонка ниточка? Що ж це за лінія така буде? Адже її розірвати буде простіше простого.
Тож жодні домовленості з Путіним не діють, тому що він сам по собі недоговороздатний, упевнений Сотник.
"Він (Путін, - ред.) завжди грає у свою гру, і завжди в нову: поки всі думають, що гра йде в шахи, він уже грає в шашки, а потім передумав і грає в "Чапаєва". Тобто, хто б і які правила гри не встановлював, пацанва буде їх міняти, плювати на домовленості, креслити нові лінії і діяти по-своєму. Росія абсолютно недоговороздатна", - резюмує Сотник.
Дивіться відео чату з Олександром Сотником
Відправка миротворців в Україну - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.
Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.
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Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
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