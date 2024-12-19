"Усе, чим зараз трясе Путін – розробки 1980-х": склади зі зброєю РФ спустошені на 70% – Сотник

У російському ВПК немає нових розробок зброї – росіяни намагаються оживити і реанімувати розробки 80-х років.

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Склади зі зброєю в РФ спустошені подекуди на 60-70%/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Коротко:

Склади зі зброєю в РФ спустошені подекуди на 60-70%

Нових розробок зброї в РФ немає і не може бути

Якщо буде удар санкціями по Китаю, Росії можна буде забути про модернізацію армії

США за Трампа можуть ускладнити життя друзям країни-агресорки Росії – Китаю та Ірану, а це у свою чергу може позначитися на війні і на можливості РФ її продовжувати.

Вплив США на Китай та Іран може найпрямішим чином вплинути на здатність Росії продовжувати війну. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

Водночас він звернув увагу, що Іран і так уже ослаблений.

"Практично розгромлено іранські проксі: ХАМАС, Хезболла, ще хусити трохи смикаються, але й вони вже напівдохлі. Якщо Ізраїль завдасть ще кілька ударів по Ірану, по його ядерних об'єктах, це буде дуже потужний удар по другу Росії", – сказав Сотник.

Також, за його словами, Китай давно напрошується і вже давно заслужив, щоб проти нього ввели найжорсткіші санкції.

"Але подивимося, як усе це розвиватиметься. Сі Цзіньпін навіть відмовився їхати до Вашингтона на інавгурацію Трампа. Він відмовився не просто так – він прекрасно розуміє, що попереду далеко не райдужні перспективи відносин із Вашингтоном. І, звісно ж, Росія у зв'язку з цим теж буде ослаблена, зокрема, її військовий потенціал", – вважає журналіст.

За словами Сотника, зараз більш ніж на 50% склади з радянською зброєю вже спустошені, а десь і на 60-70%. А військово-промисловий комплекс взагалі нових розробок не має. Усе, чим зараз трясе Путін, – це розробки 80-х років, які витягли з-під сукна, спробували їх оживити і реанімувати, а Путін представляє все це як новітні розробки.

"Насправді це не так. Звідки в Росії візьмуться такі фахівці, їх просто немає. Старі радянські інженери давно вже просто повимирали. Тому все, що ми спостерігаємо, – це тряска старими розробками", – сказав Сотник.

Він додав, що якщо буде серйозний санкційний удар по Китаю, Росії можна буде забути про модернізацію армії. Можливо, вона частково зможе заповнити склади ракетами і снарядами радянського зразка, але все це буде радянського зразка, нічого нового у неї немає і бути не може.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Війна в Україні – останні новини

Раніше у Reuters зазначали, що армію КНДР "розносять" на Курщині – вбиті 100 і поранені близько 1000 північнокорейських військових. Солдати КНДР не знають особливостей відкритої місцевості, де тривають бойові дії.

Також, як повідомляв Главред, РФ хоче відкрити шлях на Херсон – окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра. Контроль над островами Козацький та Круглик у гирлі Дніпра дасть окупантам доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ. Українські захисники уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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