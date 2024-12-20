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Ядерний виток у війні: чи запустить РФ "Орешник" з ядерним боєзарядом - Сотник

Марія Николишин
20 грудня 2024, 13:25
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За словами журналіста, ніхто не чекатиме, поки Росія запустить свій "Орешник".
Ядерний виток у війні: чи запустить РФ 'Орешник' з ядерним боєзарядом - Сотник
"Орешник" з ядерним боєзарядом / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне із заяви:

  • Світ знатиме, якщо Путін захоче використати ядерну зброю
  • Наразі важко сказати скільки у Росії є "Орешників"
  • Використання "Орешника" нічого не вирішить

Путін витягнув із засіків міжконтинентальну балістичну ракету "Орешник", яка, зокрема, здатна нести ядерний боєзаряд. Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник розповів, чи вказує це на наближення ядерного витка у війні.

За його словами, якщо Росія раптом спробує застосувати ядерну зброю, то у Вашингтоні і НАТО відразу ж знатимуть, що Росія готується це зробити.

"Тому що за кожною ядерною боєголовкою йде невсипущий контроль. За всім стежать супутники, і кожна боєголовка на обліку. Якщо почнеться серйозний рух, усі знатимуть, і буде завдано превентивного удару. Ніхто не чекатиме, поки Росія запустить свій "Орешник". І все закінчиться досить швидко", - наголосив він під час чату на Главреді.

Публіцист підкреслив, що не знає, скільки у Росії є "Орешників".

"Навіть якщо в них є десять "Орешинків", не треба забувати, що він може нести і порожні болванки, які, власне, і спрацювали по Дніпру, або ядерні. Якщо Путін запустить ракету з ядерним боєзарядом, йому одразу (кінець, - ред.). А стріляти неядерними - дорогувато. Вартість одного "Орешника", припустимо, 100 мільйонів доларів. Путін готовий ще кілька разів запустити пустушку за 100 мільйонів доларів? Нехай запускає, це нічого не вирішить", - розповідає Сотник.

Він також додав, що у США правильно сказали, що використання "Орешника" нічого не вирішить.

"Путін думає, що він таким чином підвищив ставки? Ну, нехай підвищує далі, він же це робить тільки у своїй голові. Насправді, він нікого нічим не налякав. У Європі вже втомилися грати з цими шулерами в підморгування. Усі вже втомилися і хочуть якоїсь логічної розв'язки. Якщо Путін такий, яким я його розумію, то він поведеться як істинний Шаріков у Булгакова - "Шаріков сам запросив свою смерть". Ось ми і подивимося, як він це зробить", - підсумував головний редактор каналу Sotnik-TV.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Ракета "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Путін запропонував цинічний "технологічний експеримент". Він кинув виклик союзникам України: обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орешник", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що удар країни-агресора РФ "Орешником" по Дніпру говорить про те, що це була психологічна операція.

Крім того, представник ГУР Андрій Черняк заявив, що Росія вже використала проти України всі доступні види зброї. Проте не виключено, що ворог може застосовувати нові види озброєнь, зокрема "Орешник".

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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