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Є важливий нюанс: США доведеться узгоджувати мирний план з Україною - Сотник

Анна Косик
18 грудня 2024, 18:53оновлено 18 грудня, 19:34
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На будь-які тези новообраного президента США відповідатиме навіть не Єрмак чи Зеленський.
Трамп, Зеленский
Зеленський не зможе погодитися на здачу України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Сотник:

  • Нікому не вдасться здати Україну
  • Народ України впливатиме на рішення щодо мирного плану
  • Трампу доведеться узгоджувати шлях мирного врегулювання війни

Після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа у Штатах почалася активна підготовка тез для майбутнього мирного плану. В інфопросторі вже з'явився, наприклад, план Келлога, який, скоріше, спрямований на заморожування бойових дій.

Однак навряд чи такий план зможуть реалізувати на практиці. Про це стало відомо під час чату на Главреді з головним редактором каналу Sotnik-TV, журналістом, письменником та публіцистом Олександром Сотником.

За його словами, на будь-які тези від команди Трампа буде в першу чергу відповідати український народ. Через це ні президент Зеленський, ні голова Офісу президента Єрмак не зможуть погодитися на невигідні для України умови, які б передбачали фактичну здачу України.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Зеленський прекрасно розуміє, що, якщо він почне здавати Україну, йому не жити. Думаю, Єрмак це теж розуміє. Тому здавати Україну вони не будуть", - наголосив Сотник.

Дивіться відео про те, чому Трамп має прислухатися до українців:

Журналіст підкреслив, що український народ навряд чи буде згоден на будь-яку схему, що передбачає здачу країні-агресору Росії, тому Трампу таки доведеться обирати той мирний шлях, який підтримає український народ.

Плани Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили війну в Україні. Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну".

Раніше Главред писав, що за словами спецпредставника СЩА з питань України та Росії Кіта Келлога, вирішити питання російсько-української війни можна протягом кількох місяців.

Напередодні стало відомо, що США та Україна активно обговорюють варіанти закінчення війни в Україні після обрання новим президентом США Дональда Трампа.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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