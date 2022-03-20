​Сотні трупів за добу: свіжа статистика втрат військ Путіна в Україні

З початку російсько-української війни від ЗСУ загинуло близько 14 700 бойовиків РФ.
Україна продовжує героїчно обороняти свою землю, а військові невпинно громлять ворожу техніку і додає втрат особового складу російських окупантів.
У Міністерстві оборони України розповіли, які втрати несуть окупанти.
Станом на ранок неділі, 20 березня, з початку російсько-української війни від ЗСУ загинуло близько 14 700 бойовиків РФ.
Так, з початку війни в Україні 24 березня окупанти зазнали таких втрат:
- особовий склад - близько 14 700 осіб;
- танки - 476;
- бойові броньовані машини - 1 487;
- артилерійські системи - 230;
- РСЗВ - 74;
- ППО - 44;
- літаки - 96;
- вертольоти - 118;
- автомобільна техніка - 947;
- кораблі і катери - 3 од;
- цистерни з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21;
- Спецтехніка - 12.
РФ несе небачені втрати у війні в Україні, заявив нещодавно президент України. За його словами, Збройні сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачені втрати. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за військові злочини. А події в Чорнобаївці показали всю бездарність російського командування.
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