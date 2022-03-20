​Сотні трупів за добу: свіжа статистика втрат військ Путіна в Україні

Війська Росії / Reuters

Україна продовжує героїчно обороняти свою землю, а військові невпинно громлять ворожу техніку і додає втрат особового складу російських окупантів.

У Міністерстві оборони України розповіли, які втрати несуть окупанти.

Станом на ранок неділі, 20 березня, з початку російсько-української війни від ЗСУ загинуло близько 14 700 бойовиків РФ.

Так, з початку війни в Україні 24 березня окупанти зазнали таких втрат:

особовий склад - близько 14 700 осіб;

танки - 476;

бойові броньовані машини - 1 487;

артилерійські системи - 230;

РСЗВ - 74;

ППО - 44;

літаки - 96;

вертольоти - 118;

автомобільна техніка - 947;

кораблі і катери - 3 од;

цистерни з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21;

Спецтехніка - 12.

РФ несе небачені втрати у війні в Україні, заявив нещодавно президент України. За його словами, Збройні сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачені втрати. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за військові злочини. А події в Чорнобаївці показали всю бездарність російського командування.

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