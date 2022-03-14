Більше 12 тисяч військових та сотні одиниць техніки: ЗСУ опублікували втрати Росії в Україні

Генштаб ЗСУ надав дані про російські втрати за період з 24 лютого по 14 березня.
Збройні сили України під час військового протистояння з Росією завдали значної шкоди армії противника. У період з 24 лютого по 14 березня українські військові знищили 389 російських танків, 77 літаків, 90 вертольотів і 34 засоби протиповітряної оборони. Втрати особового складу - понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили в Генштабі.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за період військових дій втрати особового складу росіян склали понад 12 тисяч осіб.
Скільки військової техніки РФ знищено в Україні
- 77 літаків
- 90 вертольотів
- 389 танків
- 1249 бойових броньованих машин
- 150 артилерійських систем
- 34 засоби ППО
- 64 реактивні системи залпового вогню
- 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
- 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 3 кораблі / легкі швидкісні катери
- 617 одиниць автомобільної техніки
Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, проходять перемовини делегацій України та Росії щодо врегулювання військового конфлікту. Київ у діалозі відстоюватиме питання припинення війни, виведення російських військ і мирну угоду. Також українська держава вимагатиме гарантії безпеки та компенсацію для відновлення зруйнованої інфраструктури.