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Більше 12 тисяч військових та сотні одиниць техніки: ЗСУ опублікували втрати Росії в Україні

14 березня 2022, 10:49

Генштаб ЗСУ надав дані про російські втрати за період з 24 лютого по 14 березня.

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ЗСУ продовжують утримувати оборону / УНІАН

Збройні сили України під час військового протистояння з Росією завдали значної шкоди армії противника. У період з 24 лютого по 14 березня українські військові знищили 389 російських танків, 77 літаків, 90 вертольотів і 34 засоби протиповітряної оборони. Втрати особового складу - понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили в Генштабі.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за період військових дій втрати особового складу росіян склали понад 12 тисяч осіб.

Скільки військової техніки РФ знищено в Україні

  • 77 літаків
  • 90 вертольотів
  • 389 танків
  • 1249 бойових броньованих машин
  • 150 артилерійських систем
  • 34 засоби ППО
  • 64 реактивні системи залпового вогню
  • 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
  • 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 3 кораблі / легкі швидкісні катери
  • 617 одиниць автомобільної техніки

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, проходять перемовини делегацій України та Росії щодо врегулювання військового конфлікту. Київ у діалозі відстоюватиме питання припинення війни, виведення російських військ і мирну угоду. Також українська держава вимагатиме гарантії безпеки та компенсацію для відновлення зруйнованої інфраструктури.

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новини Росії Генштаб ЗСУ новини України Збройні Сили України війна Росії та України
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