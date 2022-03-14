Більше 12 тисяч військових та сотні одиниць техніки: ЗСУ опублікували втрати Росії в Україні

ЗСУ продовжують утримувати оборону / УНІАН

Збройні сили України під час військового протистояння з Росією завдали значної шкоди армії противника. У період з 24 лютого по 14 березня українські військові знищили 389 російських танків, 77 літаків, 90 вертольотів і 34 засоби протиповітряної оборони. Втрати особового складу - понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили в Генштабі.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за період військових дій втрати особового складу росіян склали понад 12 тисяч осіб.

Скільки військової техніки РФ знищено в Україні

77 літаків

90 вертольотів

389 танків

1249 бойових броньованих машин

150 артилерійських систем

34 засоби ППО

64 реактивні системи залпового вогню

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

8 БПЛА оперативно-тактичного рівня

3 кораблі / легкі швидкісні катери

617 одиниць автомобільної техніки

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, проходять перемовини делегацій України та Росії щодо врегулювання військового конфлікту. Київ у діалозі відстоюватиме питання припинення війни, виведення російських військ і мирну угоду. Також українська держава вимагатиме гарантії безпеки та компенсацію для відновлення зруйнованої інфраструктури.