Сотні трупів росіян та підірвана техніка РФ: біля Авдіївки окупанти у вогневому мішку

Тактична обстановка в районі Авдіївки залишається сприятливою для українських військ, підкреслив Юрій Бутусов.

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Росіяни штурмують Авдіївку / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

В ході багатоденних спроб наступу в районі Авдіївки Донецької області російські окупанти змогли максимально просунутися до 1,5 км в глибину на фронті до 1 км в ширину, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, противник дістався на вузькій ділянці лінії до залізниці і підніжжя Авдіївського терикону, проте сам терикон росіяни зайняти не можуть. Він став сірою зоною, яка проглядається і прострілюється ЗСУ, пише він у Facebook.

"На терикон російські штурмові групи кілька разів піднімалися, але більшість штурмовиків знищуються, і закріпитися на териконі росіяни не можуть, сидять біля підніжжя", - пояснив журналіст.

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Разом з тим він зазначив, що тактична обстановка залишається сприятливою для українських військ, а 110-та механізована бригада і додані їй частини утримала фланги і панівні висоти.

"Російські війська влізли у вузький мішок в низині, яка контролюється вогнем. І тепер росіянам доводиться здійснювати ротацію, маневр з великими втратами. Росіяни не зможуть утримати позиції в низинах, якщо будуть перебувати під таким постійним вогневим впливом", - підкреслив Бутусов.

При цьому він повідомив, що тільки в смузі 110-ї бригади РФ і доданих їй сил знищено і уражено понад 200 одиниць російської бронетехніки.

"Сотні трупів валяються по посадках і полях, підрахунок триває, але тільки вбитими окупанти втратили мінімум 800. Взято в полон 30 російських штурмовиків - вони виглядають добре мотивованими і підготовленими, але підняли руки, тому що зробили розумний вибір і будуть жити. Українські воїни виявилися сильнішими", - додав журналіст.

Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що РФ влаштувала кривавий штурм: великими силами пішла на захоплення важливого міста. Окупанти РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає під Авдіївку нові сили, незважаючи на великі втрати. Окупанти стикаються з такими ж проблемами, які були у ЗСУ в перші тижні українського контрнаступу в червні 2023 року.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Як розповіли у військовій розвідці, росіяни несуть великі втрати, а плани щодо окупації міста – не військове, а політичне завдання.

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