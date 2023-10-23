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РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

Анна Ярославська
23 жовтня 2023, 07:29 оновлено 23 жовтня, 07:52
Окупанти стикаються з такими ж проблемами, які були у ЗСУ у перші тижні українського контрнаступу у червні 2023 року.
Авдіївка, ЗСУ
22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін / Колаж: Головред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Країна-агресор РФ перекидає додаткові сили на Авдіївський напрямок попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Декілька російських "військоров" стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін.

Ймовірно, російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, що спричинило значні втрати.

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Російський "військор" стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували у напрямку населеного пункту Піскі (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі.

Інший "військор" каже, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначний поступ на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російський "військор" стверджує, що загарбники не повністю захопили територію Авдіївського терикону, і що ця територія нині є "сірою зоною".

Пов'язаний з Кремлем "військор" заявив про труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку. Він стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох сторін.

Росіянин зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку дедалі вразливішою та ускладнюють наземні атаки.

Також, за його словами, російські війська стикаються з труднощами у подоланні українських мінних полів під Авдіївкою та не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Крім того, російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського просування навколо Авдіївки.

Експерти зазначають: ці проблеми дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України у перші тижні українського контрнаступу у червні 2023 року. Однак поки що невідомо, чи є у російських військ можливості та гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у червні 2023 року.

Дані українських джерел також свідчать, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій попри значні втрати, йдеться у звіті ISW.

Бої за Авдіївку

Оборона Авдіївки є важливою з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт.

Російські окупанти 19-20 жовтня провели ще один штурм Авдіївки Донецької області , проте ворожі війська не досягли серйозних успіхів. Темпи наступальних дій військ РФ знизилися. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Спікер 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки Донецької області окупанти почали використовувати тактику "кротів" – хочуть підібратися непомітно до позицій ЗСУ.

"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", - зазначив спікер.

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