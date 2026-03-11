Список черг змінено: кому у Дніпрі та області вимикатимуть світло 12 березня

Які черги залишаться зі світлом протягом усього дня та коли очікувати тимчасові відключення.

https://glavred.net/energy/spisok-ocheredey-izmenen-komu-v-dnepre-i-oblasti-otklyuchat-svet-12-marta-10748135.html Посилання скопійоване

Графіки можуть коригуватися протягом доби / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

У Дніпрі та області 12 березня будуть погодинні відключення

Деякі черги залишаться зі світлом протягом усього дня

Відключення стосуються абонентів ДТЕК та ЦЕК

У четвер, 12 березня, у Дніпрі та області знову будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас деякі черги залишаться зі світлом протягом усього дня, повідомляє ДТЕК.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp. відео дня

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: Світло буде весь день

1.2 Черга: Відключення з 19:30 до 21:00

2.1 Черга: Відключення з 19:30 до 23:00

2.2 Черга: Відключення з 19:30 до 23:00

3.1 Черга: Світло буде весь день

3.2 Черга: Світло буде весь день

4.1 Черга: Світло буде весь день

4.2 Черга: Світло буде весь день

5.1 Черга: Відключення з 17:00 до 19:30

5.2 Черга: Відключення з 17:00 до 19:30

6.1 Черга: Відключення з 19:00 до 19:30

6.2 Черга: Світло буде весь день

Точний час відключення для конкретної адреси можна перевірити через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Графіки відключень також стосуються абонентів компанії ЦЕК. Як нагадали в НЕК "Укренерго", протягом доби вони можуть коригуватися залежно від потреб енергосистеми.

1.1 Черга: Світло буде весь день

1.2 Черга: Відключення з 20:00 до 23:00

2.1 Черга: Світло буде весь день

2.2 Черга: Відключення з 20:00 до 23:00

3.1 Черга: Світло буде весь день

3.2 Черга: Світло буде весь день

4.1 Черга: Світло буде весь день

4.2 Черга: Світло буде весь день

5.1 Черга: Світло буде весь день

5.2 Черга: Відключення з 19:00 до 21:00

6.1 Черга: Відключення з 17:00 до 20:00

6.2 Черга: Відключення з 17:00 до 20:00

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії жителі Дніпропетровської області можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час.

У цих пунктах можна зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити гарячий чай і відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів доступний на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Інші новини Дніпра

Як раніше писав Главред, у Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Крім того, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Нагадаємо, що в день, 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред