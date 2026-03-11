Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Юрій Берендій
11 березня 2026, 21:45
Зеленський заявив, що Київ підтримує переговори про завершення війни, однак наголошує на необхідності посилення тиску на Росію від президента Трампа.
Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну
Зеленський відкрито звернувся до Трампа - що запропонував / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський звернувся до Трампа через тиск на Україну
  • Україна має отримати чіткі гарантії безпеки
  • Європа має готувати план Б через демарш з боку Словаччини та Угорщини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Дональда Трампа посилення тиску на російського диктатора та воєнного Володимира Путіна і припинення спроб змусити Україну погодитися на перемир’я після більш ніж чотирьох років війни. Про це президент України сказав в інтерв’ю виданням POLITICO.

Він зазначив, що українці відчувають втому від війни, однак моральний дух у суспільстві залишається високим, і люди не готові погоджуватися на російські ультиматуми щодо передачі значних територій на сході країни. Водночас Зеленський підкреслив, що у питанні мирних переговорів вплив Трампа може відігравати ключову роль.

відео дня

"Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - сказав він.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

За його словами, перемовини з представниками Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди. Однак поки що немає чітких деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці гарантії.

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну
Проєкт мирного плану США із 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

"Будьте чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді. Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?". Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", – повідомив глава держави.

Президент також зазначив, що такі гарантії потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, аби майбутні адміністрації не могли відмовитися від взятих зобов’язань. Він додав, що Трамп має рацію коли заявляв, що президент України "ненавидить Путіна"

"Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп, - ред.] має рацію. Але не в усьому", – сказав він.

Крім того, Зеленський закликав європейських лідерів підготувати альтернативний план довгострокового фінансування України, щоб обійти, за його словами, шантаж з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує надання обіцяного кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

"Ми і Європа, ми всі потребуємо цього плану Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", - розповів він.

Водночас Угорщина та Словаччина наполягають, щоб Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується через українську територію до їхніх країн. Орбан звинувачує Київ у навмисному затягуванні ремонту з політичних причин. Зеленський натомість заявляє, що проблема полягає не в трубопроводі, який був пошкоджений російськими обстрілами, а в позиції угорського прем’єра, якого він назвав другом і стратегічним партнером Росії та союзником Путіна.

"Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить, — це не атакує нашу територію ракетами чи дронами. І він не відправляє своїх солдатів. Але він блокує фінансування України, постачання зброї Україні та виступає проти вступу України до ЄС. А також він поділяє російські наративи. Він особисто це робить", - розповів він.

Чи варто очікувати на остаточне завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, остаточного завершення війни Росії проти України необхідно ліквідувати першопричину конфлікту та завдати поразки російським військам на полі бою. Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він зазначив, що Росія просуває власний сценарій завершення війни, який передбачає закріплення незаконної анексії окупованих територій і переведення протистояння у формат конфлікту низької інтенсивності.

За його словами, навіть українська влада визнає, що повного і тривалого припинення вогню наразі очікувати складно, адже провокації та обстріли можуть продовжуватися, як це було ще до 2022 року.

Експерт підкреслив, що справжнє завершення війни можливе лише за умови усунення її основної причини.

"А першопричина полягає в тому, що Російська імперія не може пережити існування незалежної України. Відповідно, повинен залишитися лише один. Поки існують дві держави, цей конфлікт буде постійно переходити з активної фази в пасивну і навпаки", - вказав він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна готова розглядати компромісні рішення під час переговорів про завершення війни, однак питання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності залишаються для держави принциповими. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що домовленості, яких було досягнуто під час переговорів у Стамбулі у 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф, своєю чергою, заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

21:45Війна
Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

21:38Енергетика
РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

20:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Останні новини

23:30

"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

23:00

Модно, але незручно: які трендові рішення швидко розчаровують

22:50

"Гріти молоко і міняти памперси": Клопотенко готується стати батьком вперше

22:41

Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

22:19

Ларисі Доліній погрожують - путіністка вжила термінових заходів

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
22:14

Кількість годин без світла зросте: графіки відключень для Черкащини на 12 березня

21:57

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

21:48

Список черг змінено: кому у Дніпрі та області вимикатимуть світло 12 березняФото

21:45

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Реклама
21:38

Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

21:22

"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

21:19

Вчені зазирнули під одне з найдавніших дерев на Землі: що їх здивувало

21:01

Складна математична головоломка з сірниками: лише генії знайдуть рішення

21:01

Як підживлювати город попелом без помилок: що можна, а що категорично забороненоВідео

20:46

РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

20:24

Археологи знайшли унікальну гробницю із скарбами - що там було

20:15

Гучний скандал з Monobank отримав несподіване продовження - що кажуть в НБУ

20:04

Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції

19:53

"Не зможе жити цим життям": Monokate розкрила секрет свого мовчання про особисте

19:38

Прийде майже літнє тепло: синоптики прогнозують стрибок температури в Тернополі

Реклама
19:20

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСРВідео

19:18

На пляж у Каліфорнії винесло "рибу Судного дня": що це за істота

19:10

Коваленко про "754 дрони України": що насправді стоїть за заявами Міноборони РФПогляд

19:08

Як поводиться закоханий чоловік: 10 безпомилкових ознак, які важко приховати

19:01

Буде справжня спека: де різко потепліє до +18

18:56

Пилу не буде навіть у щілинах: секрет ідеально чистих пластикових віконВідео

18:47

Планували з 2014 року": комбат назвав реальні цілі "СВО", що задумав Кремль

18:23

Пів кілограма ковтунів: у США врятували собаку з "панциром" із шерсті

18:14

Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

18:14

Острів королеви виставили на продаж: на покупця чекає сюрприз

18:11

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

18:10

СРСР і рибний день: що приховувала держава та чому всі ненавиділи четвер

17:56

Надійний захист авто від бруду: водіям сказали, що потрібно зробити вже заразВідео

17:52

"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

17:51

Швидкі сходи петрушки — простий спосіб посіву з домашнім гелем

17:46

Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

17:43

З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

17:40

Вислову "сарафанне радіо" немає в українській мові: які є правильні відповідники

17:34

Як виправити помилку в макіяжі: простий лайфхак від бʼюті-блогеркиВідео

17:34

Результат ДНК-тесту собаки здивував господиню: у хаскі знайшли вовчі гени

Реклама
17:16

Статки понад $7 млрд: названо ім'я найбагатшої знаменитості у світі

16:50

Для чого потрібні надрізи на паличках для суші: відповідь здивує багатьохВідео

16:47

Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомоФото

16:42

Змінить хід війни: відома таємна ціль масованого удару по Брянську, що знищилиВідео

16:41

Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

16:34

Житомирщину прогріє майже до +20°C: коли очікувати рекордне тепло

16:31

Україна готова до компромісів з РФ, але не з питань суверенітету - Стефанчук

16:22

Батарейки в іграшках стали причиною величезного штрафу: мати розплакалася

16:17

"Незручна і божевільна": Денисенко вразила "голими" образами з коханим

16:14

П'ятниця, 13 березня: чи варто боятися цієї дати і які прикмети з нею пов'язані

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти