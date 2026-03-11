Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Зеленський заявив, що Київ підтримує переговори про завершення війни, однак наголошує на необхідності посилення тиску на Росію від президента Трампа.

Зеленський відкрито звернувся до Трампа - що запропонував

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Дональда Трампа посилення тиску на російського диктатора та воєнного Володимира Путіна і припинення спроб змусити Україну погодитися на перемир’я після більш ніж чотирьох років війни. Про це президент України сказав в інтерв’ю виданням POLITICO.

Він зазначив, що українці відчувають втому від війни, однак моральний дух у суспільстві залишається високим, і люди не готові погоджуватися на російські ультиматуми щодо передачі значних територій на сході країни. Водночас Зеленський підкреслив, що у питанні мирних переговорів вплив Трампа може відігравати ключову роль.

"Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - сказав він.

За його словами, перемовини з представниками Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди. Однак поки що немає чітких деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці гарантії.

Проєкт мирного плану США із 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

"Будьте чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді. Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?". Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", – повідомив глава держави.

Президент також зазначив, що такі гарантії потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, аби майбутні адміністрації не могли відмовитися від взятих зобов’язань. Він додав, що Трамп має рацію коли заявляв, що президент України "ненавидить Путіна"

"Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп, - ред.] має рацію. Але не в усьому", – сказав він.

Крім того, Зеленський закликав європейських лідерів підготувати альтернативний план довгострокового фінансування України, щоб обійти, за його словами, шантаж з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує надання обіцяного кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

"Ми і Європа, ми всі потребуємо цього плану Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", - розповів він.

Водночас Угорщина та Словаччина наполягають, щоб Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується через українську територію до їхніх країн. Орбан звинувачує Київ у навмисному затягуванні ремонту з політичних причин. Зеленський натомість заявляє, що проблема полягає не в трубопроводі, який був пошкоджений російськими обстрілами, а в позиції угорського прем’єра, якого він назвав другом і стратегічним партнером Росії та союзником Путіна.

"Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить, — це не атакує нашу територію ракетами чи дронами. І він не відправляє своїх солдатів. Але він блокує фінансування України, постачання зброї Україні та виступає проти вступу України до ЄС. А також він поділяє російські наративи. Він особисто це робить", - розповів він.

Чи варто очікувати на остаточне завершення війни - думка експерта Як писав Главред, остаточного завершення війни Росії проти України необхідно ліквідувати першопричину конфлікту та завдати поразки російським військам на полі бою. Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він зазначив, що Росія просуває власний сценарій завершення війни, який передбачає закріплення незаконної анексії окупованих територій і переведення протистояння у формат конфлікту низької інтенсивності. За його словами, навіть українська влада визнає, що повного і тривалого припинення вогню наразі очікувати складно, адже провокації та обстріли можуть продовжуватися, як це було ще до 2022 року. Експерт підкреслив, що справжнє завершення війни можливе лише за умови усунення її основної причини. "А першопричина полягає в тому, що Російська імперія не може пережити існування незалежної України. Відповідно, повинен залишитися лише один. Поки існують дві держави, цей конфлікт буде постійно переходити з активної фази в пасивну і навпаки", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна готова розглядати компромісні рішення під час переговорів про завершення війни, однак питання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності залишаються для держави принциповими. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що домовленості, яких було досягнуто під час переговорів у Стамбулі у 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф, своєю чергою, заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

