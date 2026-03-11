Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

Сумиобленерго буде увечері вимикати світло в обсязі кількох черг.

Графік вимкнення світла на 12 березня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що дізнаєтесь:

Чи будуть вимикати світло в Сумах 12 березня

Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 12 березня

У Сумах 12 березня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

без відключень;

черга 1.2:

без відключень;

черга 2.1:

без відключень;

черга 2.2:

без відключень;

черга 3.1:

без відключень;

черга 3.2:

без відключень;

черга 4.1:

з 22:00 до 23:00;

черга 4.2:

з 20:00 до 23:00;

черга 5.1:

з 18:00 до 22:00;

черга 5.2:

з 17:00 до 20:00;

черга 6.1:

з 17:00 до 18:00;

з 20:00 до 21:00;

черга 6.2:

з 19:00 до 20:00.

Графік відключення світла 12 березня в Сумах / фото: Сумиобленерго

Відключення в Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

