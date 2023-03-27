Поразка в Україні призведе до втрати РФ трьох анклавів, на Кавказі почнуться свої події - Сотник

Після того як країна-окупант Росія програє розв'язану проти України війну, вона втратить контроль над Придністров'ям, Абхазією і Південною Осетією, які повернуться до складу Молдови та Грузії. Свої події почнуться і на Кавказі. Про це заявив письменник і журналіст Олександр Сотник.
У чаті на Главреді він розповів про те, що поразка Росії у війні з Україною призведе до ослаблення "імперії", яка більше не зможе контролювати свої території, які вона відторгла у інших країн.
Зокрема, Грузія зможе повернути окуповані Москвою Абхазію і Південну Осетію, а Молдова – Придністров'я.
Крім того, на думку журналіста, події почнуть відбуватися в Чечні, Дагестані та Північній Осетії.
"Все це відбудеться природним шляхом після ослаблення імперії в результаті поразки у війні з Україною. І думаю, це станеться досить швидко. Для "совків" це буде болісно. Але що поробиш, Придністров'я буде Молдовою, Абхазія і Південна Осетія повернуться в лоно Грузії. І, звичайно, на Кавказі теж будуть відбуватися свої процеси: що в Чечні, що в Дагестані, що в Північній Осетії", - підкреслив Олександр Сотник.
Війна Росії проти України
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії незабаром можуть піти в новий наступ на Україну.
Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.
У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.
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