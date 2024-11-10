Солдати КНДР добровільно пішли на смерть, воюючи проти України: WSJ розкрило причини

Основна мотивація бійців, які вирушають до Росії, полягає в беззаперечній відданості режиму.

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Як відправили бійців КНДР на війну / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

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Як Росія "заманила" армію КНДР на війну

РФ використовує найманців КНДР лише у ролі піхоти

Північнокорейських бійців, які приїхали до країни-агресорки Росії для участі у війні в Україні, вважають найманцями, але багато з них готові йти на ризик, оскільки для них це можливість втекти від тяжких умов життя в КНДР.

Північнокорейські бійці можуть проявити високу мотивацію в бою завдяки специфіці їхнього виховання, навіть якщо вони воюють далеко від дому і за незнайому справу, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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За словами колишніх північнокорейських солдатів, основна мотивація бійців, які вирушають до Росії, полягає в беззаперечній відданості режиму. Їх з дитинства навчають, що служба для верховного лідера - це вища честь, і навіть смерть на полі бою вважається героїчним вчинком.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Попри відсутність сучасної техніки, навіть елітні частини КНДР часто займаються сільськогосподарськими або будівельними роботами. Спецпризначенці проходять інтенсивну підготовку, включаючи рукопашний бій і ідеологічне навчання, яке фокусується на відданості лідеру. Вони повинні йти в бій навіть без достатнього оснащення, маючи високу дисципліну.

Солдати, які потрапляють до Росії, часто виконують роль піхоти, де їх очікують значні втрати, через мовний бар'єр і відсутність належного обладнання. Проте для багатьох це шанс підвищити свій статус в країні та здобути престижні посади.

Армія КНДР проти ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що українські війська атакували спецсили КНДР. У ГУР заявили, що перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових відбулося в Курській області. Росія серйозно озброїла північнокорейські війська в Курську.

Володимир Зеленський заявив, що армія КНДР вступила в бій проти ЗСУ. Бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР. Відомо, що у Курській області присутні 11 тисяч військовослужбовців КНДР.

Стало відомо, що війська РФ і КНДР атакують позиції ЗСУ на Курщині. Країна-агресор РФ вирішила відвоювати якомога більше території до того моменту, як обраний президент США Дональд Трамп запропонує заморозити війну Росії та України.

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