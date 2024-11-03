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Операція на Курщині триває: українські воїни просунулися в районі Суджі - ISW

Даяна Швець
3 листопада 2024, 09:57
585
Агресори з РФ продовжують використовувати виснажливі піхотні атаки для просування в цьому районі.
Операція на Курщині триває: українські воїни просунулися в районі Суджі - ISW
В ISW поділилися успіхами ЗСУ на Курщині / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Про що йдеться в матеріалі:

  • Українці просунулися в лісистій місцевості на північ від Погребків
  • Російські війська продовжують контратакувати
  • Погодні умови грають на руку росіянам - вони активно застосовують техніку

Українські війська та російська армія трохи просунулися на північний захід від Суджі на фоні продовження бойових дій у Курській області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 2 листопада, геолокаційні дані, опубліковані 2 листопада, свідчать про незначне просування Сил оборони України в лісистій місцевості на північ від Погребків (на північний захід від Суджі). У свою чергу, російські війська трохи просунулися на південь по вулиці Новоселівка в іншій частині Погребків.

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Російські "воєнкори" та представники Міноборони РФ заявляють, що російські війська атакували на південний схід від Кореневого, у районах Дар'їного, Леонідового, Ніколаєво-Дар'їного і Новоіванівки, а також на південний схід від Суджі в районі Пльохового.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що українські сили контратакували біля Новоіванівки та на північ від Суджі, в районі Комишівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

ISW зазначає, що ні українські джерела, ні російські "воєнкори" не повідомляли про сухопутні атаки західніше головного виступу Курської області в Глушківському районі 2 листопада.

Представник оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Вадим Мисник заявив 2 листопада, що російські сили зосередили в Курській області значну кількість особового складу і техніки, але зазначив, що вони продовжують використовувати виснажливі піхотні атаки для просування в цьому районі.

За словами українського офіцера, сприятливі погодні умови дозволяють росіянам активно застосовувати техніку в Курській області, і російські війська здійснюють піхотні атаки кожні 10-15 хвилин у деяких зонах головного українського виступу в регіоні.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська операція України - що відомо

Як писав Главред раніше, ЗСУ окреслили ситуацію на Курському напрямку. Російський ворог певною мірою знизив свою активність, однак певне "затишшя" можна повʼязати з перегрупуванням військ.

Раніше в ISW розповіли деталі, де росіяни просунулися вперед на Курщині. Агресори здійснили дві механізовані контратаки, що дозволило для них незначно просунутися в районі "українського плацдарму" в Курській області.

Окрім цього, українські десантники озвучили божевільні втрати РФ за час Курської операції. Не обійшлося і без полонених та втрат у техніці.

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