Українські війська та російська армія трохи просунулися на північний захід від Суджі на фоні продовження бойових дій у Курській області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 2 листопада, геолокаційні дані, опубліковані 2 листопада, свідчать про незначне просування Сил оборони України в лісистій місцевості на північ від Погребків (на північний захід від Суджі). У свою чергу, російські війська трохи просунулися на південь по вулиці Новоселівка в іншій частині Погребків.

Російські "воєнкори" та представники Міноборони РФ заявляють, що російські війська атакували на південний схід від Кореневого, у районах Дар'їного, Леонідового, Ніколаєво-Дар'їного і Новоіванівки, а також на південний схід від Суджі в районі Пльохового.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що українські сили контратакували біля Новоіванівки та на північ від Суджі, в районі Комишівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.