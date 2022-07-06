Нищівні удари HIMARS: у західній розвідці не вірять у нове просування РФ в Україні

РСЗВ допомагають ЗСУ змінювати ситуацію на свою користь / Фото: mil.gov.ua

Потенціал російських окупаційних сил для подальшого просування в Україні викликає сумнів, незважаючи на недавнє захоплення ворогом Лисичанська Луганської області.

Як заявив високопоставлений західний чиновник з посиланням на дані розвідки, одним з факторів могло стати недавнє призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем Південною групою російських військ в Україні, яка відповідає за утримання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей і наступ на Донбасі з півдня, пише The Independent.

Співрозмовник вказав на те, що після призначення нового командира окупантів РФ мала місце краща взаємодія між групами сил з російського боку.

"Втрати, які Росія понесе з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Досі вкрай незрозуміло, чи вийде РФ на кордоні Донецької області в цьому році", - зазначив він.

Крім того, особливо підкреслюється роль далекобійних РСЗВ, які Захід поставляє Україні. Відзначається, що вони починають приносити їй "значну операційну перевагу, як це видно на прикладі евакуації РФ з острова Зміїний і зростанням нищівних ударів по лінії оборони Росії на Донбасі".

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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