Ердоган в терміновому порядку подзвонив Зеленському і зробив дивну пропозицію щодо Каховської ГЕС

Ердоган також запропонував Зеленському використовувати метод переговорів через підрив Каховської ГЕС, як у зерновій угоді.

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Ердоган провів переговори із Зеленським через підрив Каховської ГЕС / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот, t.me/RTErdogan

Сьогодні, 7 червня, президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє пресслужба Управління зв'язку турецького президента, Ердоган заявив про можливість створення спеціальної комісії за участю представників України, ООН, міжнародного співтовариства і включити туди Росію, нібито для детального розслідування підриву Каховської ГЕС.

Повідомляється, що Туреччина готова приєднатися до розслідування у складі комісії.

Ердоган також запропонував Зеленському використовувати в цій ситуації метод переговорів, як у зерновій угоді.

"Будемо рішуче продовжувати свої зусилля по встановленню справедливого миру, оскільки в міру продовження конфлікту запобігти людським втратам не вдасться", - йдеться в заяві.

Що заявив Зеленський

"Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема, про ризики для ЗАЕС", - повідомив президент в Telegram.

Зеленський зазначив, що передав список невідкладних потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених, зокрема кримських татар, і продовження і розширення зернової ініціативи", - додав він.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині в Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби в Новій Каховці зафіксували на магнітометрі в Бухаресті.

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