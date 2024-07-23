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Снаряди Словаччини потрапляють на фронт в Україну, країна обійшла заборону Фіцо

Яна Ставська
23 липня 2024, 17:51
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В уряді виправдовуються, мовляв, не продають Україні боєприпаси. Хоча колишній міністр оборони стверджує протилежне.
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Словаччина постачає Україні 155-мм снаряди / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Словаччина всупереч обіцянці прем'єра Роберта Фіцо зупинити військову допомогу Україні виробляє снаряди, які потім потрапляють на фронт до ЗСУ. В уряді зазначили, що заборона стосувалася тільки "безкоштовної" допомоги, пише Bloomberg.

Зокрема, міністр оборони Словаччини і найближчий союзник Фіцо Роберт Каліняк планує збільшити виробництво 155-мм снарядів у 2025 році з 125 до 200 тисяч.

В уряді Фіцо виправдовуються, мовляв, покупці самі вирішують, що робити з купленими боєприпасами.

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Сам Каліняк продаж словацьких снарядів Україні безпосередньо або через посередників заперечує. Прикметно, що у своїй заяві пресі Каліняк наголосив, що Братислава відмовилася постачати Україні саме "безкоштовну допомогу".

"Ми не будемо обмежувати оборонне виробництво, якщо воно підтримує валовий внутрішній продукт, оскільки, роблячи це, я завдам шкоди інтересам Словаччини", - відповів глава оборонного відомства.

Водночас колишній міністр оборони Ярослав Над заявив, що переважна більшість продукції словацьких заводів, що випускають 155-мм боєприпаси, йде в Україну.

"У 2023 році практично всі виробничі потужності на наступні три роки були продані Україні або безпосередньо, або через інші країни", - сказав він.

Окремо агентство зазначає, що Словаччина також виступала проти членства України в НАТО, але це не завадило Фіцо підписати декларацію саміту НАТО у Вашингтоні, яка передбачає майбутнє України в Альянсі.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Новини Словаччини - у чому нюанс заборони Фіцо на зброю для України

У листопаді 2023 року прем'єр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що його слова про припинення поставок зброї не вплинуть на вже підписані між Києвом і зброярами домовленості про виробництво техніки.

"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про держмайно... Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити її, ніхто не буде цьому перешкоджати", - заявив Фіцо.

До слова, попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включно з бойовими машинами, а також системами ППО С-300 і літаками МіГ-29. Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, який неодноразово відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнула" постачання зброї.

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війна в Україні новини Словаччини військова допомога війна Росії та України Роберт Фіцо
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