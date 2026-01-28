Рус
Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

Анна Косик
28 січня 2026, 11:00оновлено 28 січня, 11:30
Агенти партизанського руху повідомили про погані для РФ наслідки диверсії.
Диверсия в Удмуртии
Партизани повідомили про наслідки диверсії в глибокому тилу РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

  • Партизани підпалили трансформаторну підстанцію в Удмуртії
  • Внаслідок диверсії в Іжевську частково знеструмлено завод

Агенти партизанського руху провели успішну диверсію в Удмуртії. Про це повідомив рух Атеш у Telegram. У республіці частково знеструмлено завод, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для ЗС країни-агресорки Росії.

Мова йде про підприємство в Іжевську, де шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією ключові цехи металургійного заводу "БУММАШ".

Цей завод є важливою ланкою ВПК РФ, поставляючи заготовки та спецсплави для зброї та важкої техніки. Завдяки точковому удару агента роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.

"Поки що Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "Атеш" вимикає рубильник на їхніх заводах", - йдеться у повідомленні.

Чи можливий масштабний блекаут у Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах.

За умови наявності необхідних засобів ураження випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Хоча, як і в Україні, пошкодження зазвичай відновлюють.

Диверсії на території Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 21 січня партизани на території Росії провели успішну диверсію, внаслідок якої було порушено постачання підрозділів ЗС РФ на півночі Харківської області.

Напередодні також стало відомо, що у Московській області партизани влаштували диверсію, внаслідок якої було знищено важливий елемент системи протиповітряної оборони РФ.

Раніше повідомлялося, що партизани у Воронежі провели диверсію, яка повністю дезорганізувала залізничну логістику окупантів на Куп'янському напрямку.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна Росії та України партизани
12:49Україна
12:49Фронт
11:50Енергетика
21:29

Вчені перевели Годинник Судного дня: людство ближче до "катастрофи"

21:27

Коли не буде світла в Запоріжжі та області 28 січня - оновлені графіки відключень

21:26

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував РусьВідео

