Дозволять витрачати на комуналку: Кабмін розширює програму "єПідтримка" для українців

КМУ розширює програму "єПідтримка" для низки українців/ УНІАН, колаж Главред

Кабмін дозволить людям з інвалідністю І і ІІ групи витрачати кошти за COVID-вакцинацію на лікарські засоби, а в подальшому – і на оплату комунальних послуг.

Про це заявив прем’єрміністр Денис Шмигаль під час засідання у середу, 2 лютого.

"Ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення програми для іншої категорії осіб – це вакциновані люди з інвалідністю першої та другої груп, які зможуть витрачати ковідні кошти також на лікарські засоби і комуналку у майбутньому, коли комуналка буде підключена до цієї програми", – сказав Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що від початку дії програми українці уже витратили 2,3 мільярда гривень, які їм виплатили за вакцинацію від коронавірусу.

Він додав, що уряд працює над тим, щоб розширити можливості використання цих коштів. Крім дозволених напрямків витрат на книги, театри, музеї, спорт тощо, зараз громадяни старше 60 років також можуть купувати за ці гроші ліки.

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"За 9 днів цього нововведення українці витратили 32 мільйони гривень на придбання лікарських засобів", – зазначив прем’єр.

Він нагадав, що до цієї програми у середу, 2 лютого, включать підлітків віком 14-18 років, які зможуть витрачати кошти, зокрема, на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" розширять і дозволять для людей старше 60 років оплачувати комуналку за ковідні кошти.

Також глава держави назвав вакцинацію умовою закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році. Він наголосив, що також важливо "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".

Крім цього, раніше стали відомі терміни дії програми з виплати "ковідної тисячі" вакцинованим від коронавірусу. Як повідомили в Міністерстві економіки, програма виплат "тисячі Зеленського" триватиме рік.

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