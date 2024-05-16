ЗМІ: у НАТО близькі до відправлення в Україну інструкторів, це 'розмиє' червоні лінії

НАТО отримало запит від України про прискорення навчання українських призовників поблизу фронту.

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США закликають союзників цього не робити / Колаж: Главред, фото: НАТО, Вікіпедія

Союзники США по НАТО близькі до відправки в Україну своїх інструкторів для навчання бійців ЗСУ, йдеться в матеріалі NYT. Американці переймаються, що це втягне Вашингтон у пряме протистояння з Росією.

Зазначається, що запит до НАТО надійшов безпосередньо від України. Київ начебто попросив Захід почати навчання 150 тисяч сил мобілізованих поблизу від лінії фронту для їхнього швидкого розгортання.

Офіційно США чинять опір, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун-молодший назвав це "неминучістю".

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"Згодом ми дійдемо до цього", - сказав він.

Наразі, за його словами, порушено питання про захист інструкторів від російських обстрілів в умовах критичної нестачі у ЗСУ засобів ППО.

Журналісти зазначають, що США - як союзнику - у будь-якому разі доведеться надавати допомогу в захисті інструкторів, що потенційно може втягнути Америку у війну.

В Адміністрації Байдена категоричні щодо відправки в Україну американських військ. Також США намагаються вмовити не робити цього й інших союзників по НАТО.

Проте американські військові підтверджують, що навчання українських військових за кордоном недостатнє, Україні необхідна прискорена програма для відбиття наступу Росії влітку. Водночас переймати досвід в українських військових зможуть і військові США.

Війна в Україні - Захід посилює риторику щодо Росії

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.

До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Як писав Главред, раніше командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі. За його словами, у його країни для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

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