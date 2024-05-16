ЗМІ: у НАТО близькі до відправлення в Україну інструкторів, це 'розмиє' червоні лінії

Союзники США по НАТО близькі до відправки в Україну своїх інструкторів для навчання бійців ЗСУ, йдеться в матеріалі NYT. Американці переймаються, що це втягне Вашингтон у пряме протистояння з Росією.
Зазначається, що запит до НАТО надійшов безпосередньо від України. Київ начебто попросив Захід почати навчання 150 тисяч сил мобілізованих поблизу від лінії фронту для їхнього швидкого розгортання.
Офіційно США чинять опір, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун-молодший назвав це "неминучістю".
"Згодом ми дійдемо до цього", - сказав він.
Наразі, за його словами, порушено питання про захист інструкторів від російських обстрілів в умовах критичної нестачі у ЗСУ засобів ППО.
Журналісти зазначають, що США - як союзнику - у будь-якому разі доведеться надавати допомогу в захисті інструкторів, що потенційно може втягнути Америку у війну.
В Адміністрації Байдена категоричні щодо відправки в Україну американських військ. Також США намагаються вмовити не робити цього й інших союзників по НАТО.
Проте американські військові підтверджують, що навчання українських військових за кордоном недостатнє, Україні необхідна прискорена програма для відбиття наступу Росії влітку. Водночас переймати досвід в українських військових зможуть і військові США.
Війна в Україні - Захід посилює риторику щодо Росії
НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.
До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.
При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.
Як писав Главред, раніше командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі. За його словами, у його країни для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області і мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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