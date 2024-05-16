"Додали впевненості": Зеленський - про важкі бої на Харківщині

Українські військові контратакують на різних напрямках у Харківській області.

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Ситуація у напрямку Вовчанська покращується / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Офіс президента

Українські військові проводять контратаки у Харківській області. Бійцям ЗСУ вдається відбивати ворожі штурми та знищувати ворога. Про ситуацію на Харківщині розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він запевнив, що у напрямку Вовчанська ситуація покращується.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", - сказав Зеленський. відео дня

Президент наголосив на тому, що РФ хоче розширити війну. Він додав, що найбільш жорсткі обставини нині на Покровському та Краматорському напрямках.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також Bild пише, що окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Натомість українські джерела стверджують, що групу ЗС РФ відкинуто, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

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