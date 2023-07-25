Вночі РФ атакувала Київ "Шахедами": що відомо

Силами і засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до столиці. Обійшлося без жертв та руйнувань.

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Це була вже шоста атака дронів на столицю за серпень / pixabay.com, Telegram

У ніч на 25 липня в Києві та низці інших областей України оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад три години.

Тривогу також оголошували в областях на сході, півночі, півдні та в центрі України, а потім і в частині західних областей. У Повітряних силах повідомили, що існує загроза застосування ворогом ударних БПЛА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що минулої ночі ворог атакував Київ ударними БПЛА. За попередніми даними, противник застосував іранські боєприпаси типу "Shahed".

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"Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - написав він у Telegram.

У Києві обійшлося без жертв і руйнувань.

Повітряна атака РФ на Одеську область

У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи - російські окупанти в черговий раз атакували регіон. Цього разу під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай.

Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили сили ППО України. Внаслідок нічної атаки шестеро людей постраждали.

У ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К та Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста. Постраждали люди.

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