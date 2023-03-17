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Офіцеру ЗСУ світить 12 років в'язниці: суд ухвалив рішення у справі побиття солдата-строковика

17 березня 2023, 12:15
Молодший лейтенант, який побив солдата в одній з військових частин, узятий під цілодобовий домашній арешт.
ДБР
У ДБР розповіли деталі розслідування справи про побиття солдата-строковика / dbr.gov.ua

Суд прийняв рішення у справі резонансного інциденту в Житомирської області, де офіцер ЗСУ побив строковика в навчальному центрі підготовки.

Молодший лейтенант, який побив солдата в одній з військових частин Житомирської області, узятий під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Рішенням суду командир, підозрюваний у побитті солдата, узятий під цілодобовий домашній арешт", - повідомили в ДБР.

відео дня

Раніше в ДБР повідомляли, що 11 березня в мережі з'явилося відео з побиттям строковика його командиром. В ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області в той же день після обіду.

Побиття солдата-строковика офіцером ЗСУ

Нагадаємо, у соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика.

За даними ЗМІ, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Сам Вітусевич на своїй сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття і заявив про свою готовність понести покарання. Військовий натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь.

У 190-му Навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району і де сталося побиття, повідомили про початок службового розслідування з цього приводу.

У центрі зазначили, що на даний момент фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Читайте більше:

ЗСУ Житомирська область ДБР
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