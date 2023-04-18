"Встановлено інші факти знущань": скандал із побиттям строковика набирає обертів

Офіцеру, який побив строковика, загрожує до 12 років позбавлення волі.

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ДБР відкрило справу через побиття строковика в Івано-Франківську / Колаж фото ДБР

У Івано-Франківську розгорівся скандал через побиття строковика у військовій частині 1241 Нацгвардії. І Мережі вже розлетілось відео, на якому видно, як строковика б'є старший лейтенант, командир чергового підрозділу по частині. До того ж офіцер нецензурно висловлювався на адресу строковика.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за статтею "Перевищення військовою особою влади чи службових повноважень". Зазначається, що правоохоронці опитують свідків та постраждалого.

Співробітникам ДБР вдалось встановити інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

відео дня

ДБР відкрило справу через побиття строковика в Івано-Франківську / ДБР

Тепер офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.

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