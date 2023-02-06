Завод в РФ і виробництво 6 000 БПЛА: Тегеран і Москва працюють над новим дроном-камікадзе - WSJ

Плани агресора Росії та Ірану загрожують проблемами Україні та іншим країнам, оскільки вони можуть стати мішенями ударних безпілотників, пишуть журналісти.

Нову модель дрона-камікадзе Shahed-136 збираються робити в Росії - ЗМІ / Колаж pixabay, УНІАН, defence-ua com

Окупант Росія та її союзник Іран збираються побудувати завод з виробництва дронів-камікадзе в російському місті Єлабуга. Вони мають намір модернізувати безпілотник Shahed-136, посиливши його швидкість і дальність. У такій ситуації Україні та іншим країнам загрожує небезпека нанесення ударів такими БПЛА по певних об'єктах.

У матеріалі The Wall Street Journal мова йде про те, що Москва і Тегеран мають намір побудувати в Росії новий завод з виробництва ударних безпілотників. Окупанти планують зробити щонайменше 6 000 дронів іранської розробки для війни проти України.

Журналісти дізналися, що на початку січня високопоставлена іранська делегація приїжджала до РФ з метою узгодження деталей для запуску спільного проекту. Обидві держави хочуть створити більш швидкий БПЛА, робота якого може стати викликом для ППО України.

Як розповіли американські чиновники, візит іранців до Росії відбувся 5 січня. Вони приїхали до міста Єлабуга, яке знаходиться в 600 милях від Москви, і оглянули місце, де обидві країни хочуть побудувати завод для виробництва дронів.

Крім того, офіційні особи Вашингтона акцентували увагу на тому, що Іран і Росія хочуть модернізувати модель дрона-камікадзе Shahed-136. Вони мають намір оснастити БПЛА новим двигуном, щоб він швидше і далі літав. Такий дронповинен вироблятися на заводі, який планують побудувати в Єлабузі. Плани можуть створити нові виклики для України та інших держав, оскільки подібними безпілотниками можуть наноситися удари по їх територіях.

У Білому домі також додали, що агресор Росія отримала від Ірану сотні дронів-камікадзе для ударів по військових і цивільних цілях в Україні. Москва і Тегеран встановлюють повноцінне оборонне партнерство. Ще одним підтвердженням тісної співпраці є навчання росіянами іранських пілотів управляти винищувачами РФ, які окупанти хочуть передати Тегерану до кінця 2023 року.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети Fateh і Zolfagha.

Протистояти таким ракетам системи ППО в Україні не можуть. Потрібні такі комплекси, як такі як Patriot PAC – 3 і SAMP - T (їх Україні повинні надати протягом наступних місяців, - ред.).

Нагадаємо, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес закликав передати Україні 3 тисячі гвинтівок, два десятки протитанкових ракет і боєприпасів, які перехопили американські військові, коли зупиняли контрабандний потік з Ірану до Ємену. Ходжес підкреслив, що ЗСУ знають, як застосувати цю зброю.

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Удари Росії дронами Ірану по Україні: