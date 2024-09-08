"Гучно" в Києві: у КМДА спростували свою ж версію про вибух газу

Відомо про вибух нібито невідомої суміші на території підприємства.

https://glavred.net/ukraine/guchno-v-kiyevi-u-kmda-sprostuvali-svoyu-zh-versiyu-pro-vibuh-gazu-10595348.html Посилання скопійоване

Вранці у Києві прогримів вибух / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

У КМВА спростували свою ж версію про вибух газу на території столичного автотранспортного підприємства у неділю вранці, 8 вересня.

Раніше пресслужба КМДА у Telegram повідомляла, що вибух на підприємстві мав техногенне походження і стався через вибух газу.

Водночас тепер міська влада стверджує, що вибух "не повʼязаний з роботою систем газопостачання", оскільки сама "будівля не газифікована".

відео дня

"Сьогодні у Голосіївському районі стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась — за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", — ідеться у новому повідомленні КМДА.

До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована.

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Вибух у Києві - головне

У неділю вранці, 8 вересня, в Києві прогримів потужний вибух. У столиці в той час не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що вибух техногенного походження стався на території автомобільного автотранспортного підприємства у Голосіївському районі Києва. ЗМІ стверджували, що вибухнув, імовірно, газовий балон.

ДСНС працюють на місці події. Відомо про двох загиблих. Водночас столична влада повідомляла про третю жертву.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред