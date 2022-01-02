При собі мав посвідчення помічника екс-депутата: у Рівному чоловік на смерть збив військового

У Рівному водій з посвідченням помічника екс-депутата збив військового і втік / rv.npu.gov.ua

У Рівному на смерть збили 27-річного військового. Винуватець зник з місця ДТП, але через деякий час його затримали.

Як повідомили у Нацполіції Рівненської області, пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Там його збив водій Audi, який відразу ж зник з місця аварії.

Під час затримання водій і пасажир Audi поводилися агресивно. У 24-річного водія виявили 2,10 проміле алкоголю.

За інформацією "Суспільного", при собі він мав посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

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Раніше повідомлялося, що в Києві вночі, 2 січня, на вулиці Світлицького п'яний водій збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході.

П'яний водій і його товариш на BMW збили двох людей, а після цього намагалися втекти з місця аварії. Через десять хвилин їх затримали на одній з АЗС.

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