Смерть чоловіка в ТЦК: омбудсмен розкрив подробиці інциденту

Наразі з’ясовуються причини смерті чоловіка.

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Смерть чоловіка в ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК в ТЦК

Бригада медиків застала чоловіка у стані клінічної смерті

Правоохоронці розслідують цю подію

В Офісі омбудсмена відреагували на смерть 32-річного чоловіка під час проходження військово-лікарської комісії у ТЦК в Чернівцях. Відомо, що представниця в Чернівецькій області скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, у своєму повідомленні він повторив відомі на цей час обставини цього випадку.

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"Правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", – йдеться в повідомленні.

З посиланням на інформацію від гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, Лубінець додав, що бригада медиків застала чоловіка у стані клінічної смерті.

"Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті", – підкреслив омбудсмен.

Наразі правоохоронці розслідують цю подію за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть".

ТЦК - останні новини

Як повідомляв Главред, у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Варто зазначити, що це не перший випадок. Так, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному також стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.

Крім того, 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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