Смерть чоловіка в ТЦК: омбудсмен розкрив подробиці інциденту

Коротко:
- В Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК в ТЦК
- Бригада медиків застала чоловіка у стані клінічної смерті
- Правоохоронці розслідують цю подію
В Офісі омбудсмена відреагували на смерть 32-річного чоловіка під час проходження військово-лікарської комісії у ТЦК в Чернівцях. Відомо, що представниця в Чернівецькій області скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зокрема, у своєму повідомленні він повторив відомі на цей час обставини цього випадку.
"Правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", – йдеться в повідомленні.
З посиланням на інформацію від гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, Лубінець додав, що бригада медиків застала чоловіка у стані клінічної смерті.
"Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті", – підкреслив омбудсмен.
Наразі правоохоронці розслідують цю подію за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть".
ТЦК - останні новини
Як повідомляв Главред, у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Варто зазначити, що це не перший випадок. Так, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному також стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.
Крім того, 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.
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Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
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